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18:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Медведева и Милохин рассказали, успели ли соскучиться по «Ледниковому периоду»

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и блогер Даня Милохин дали первое интервью олимпийской чемпионке Анне Щербаковой во время записи нового сезона «Ледникового периода».

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Источник: Чемпионат.com

«Успели ли соскучиться по проекту и друг по другу? Ну, раз мы согласились, видимо, да. Честно, до сих пор жалею, лучше бы я был ведущим на телепрограмме. Но раз пошёл, надо закончить», — сказал Милохин.

«Вроде пару месяцев назад закончился — и снова “Ледниковый”. Не сказать, что я прямо соскучилась, но я рада находиться здесь, рада, что у меня снова самый надёжный партнёр в мире, и рада очень увидеться с ним. Я соскучилась!

Может быть, я немного ошибаюсь, но я всё равно хотела бы спросить у судей, что же нам нужно было сделать технически, чтобы сегодня получить 6,0, ведь мы сделали верхние поддержки на одной руке. Думаю, постараемся удивить вас в следующий раз, но…» — ответила Медведева.

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