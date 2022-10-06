Медведева и Милохин рассказали, успели ли соскучиться по «Ледниковому периоду»

«Успели ли соскучиться по проекту и друг по другу? Ну, раз мы согласились, видимо, да. Честно, до сих пор жалею, лучше бы я был ведущим на телепрограмме. Но раз пошёл, надо закончить», — сказал Милохин.

«Вроде пару месяцев назад закончился — и снова “Ледниковый”. Не сказать, что я прямо соскучилась, но я рада находиться здесь, рада, что у меня снова самый надёжный партнёр в мире, и рада очень увидеться с ним. Я соскучилась!



Может быть, я немного ошибаюсь, но я всё равно хотела бы спросить у судей, что же нам нужно было сделать технически, чтобы сегодня получить 6,0, ведь мы сделали верхние поддержки на одной руке. Думаю, постараемся удивить вас в следующий раз, но…» — ответила Медведева.