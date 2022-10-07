Щербакова рассказала о том, как стала ведущей проекта «Ледниковый период»

Щербакова, которая восстанавливается после перенесенной в августе операции на колене, будет вести программу с двумя другими победителями Олимпийских игр — Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным, которые работали вместе на шоу два прошлых сезона.

«Я узнала, что буду ведущей буквально за пару дней до начала съемок. Мне сообщили Илья Авербух и его команда, очень удивилась, обрадовалась. Но стала нервно пересматривать предыдущие выпуски “Ледникового периода”, чтобы как-то подготовиться. Все-таки спорт — это хорошо, но если я работаю в качестве ведущей, то тут нужны совершенно другие навыки, над которыми я буду работать», — поделилась Щербакова.

Щербакова выиграла Олимпийские игры — 2022 в личном турнире, опередив Александру Трусову, прыгнувшую пять четверных прыжков в произвольной программе, а также японку Каори Сакамото.

Также фигуристка — трехкратная чемпионка России, победительница чемпионата мира (2021) и командного мирового первенства (2021). Дважды Щербакова брала серебряные медали на чемпионате Европы.