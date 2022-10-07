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09:30 (мск), источник: Газета.Ру

Щербакова рассказала о том, как стала ведущей проекта «Ледниковый период»

Олимпийская чемпионка — 2022 по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, как ей предложили стать ведущей нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале, передает РИА «Новости».

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Источник: РИА "Новости"

Щербакова, которая восстанавливается после перенесенной в августе операции на колене, будет вести программу с двумя другими победителями Олимпийских игр — Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным, которые работали вместе на шоу два прошлых сезона.

«Я узнала, что буду ведущей буквально за пару дней до начала съемок. Мне сообщили Илья Авербух и его команда, очень удивилась, обрадовалась. Но стала нервно пересматривать предыдущие выпуски “Ледникового периода”, чтобы как-то подготовиться. Все-таки спорт — это хорошо, но если я работаю в качестве ведущей, то тут нужны совершенно другие навыки, над которыми я буду работать», — поделилась Щербакова.

Щербакова выиграла Олимпийские игры — 2022 в личном турнире, опередив Александру Трусову, прыгнувшую пять четверных прыжков в произвольной программе, а также японку Каори Сакамото.

Также фигуристка — трехкратная чемпионка России, победительница чемпионата мира (2021) и командного мирового первенства (2021). Дважды Щербакова брала серебряные медали на чемпионате Европы.

Ранее сообщалось, что Илья Авербух поделился мыслями о дебюте олимпийской чемпионки Анны Щербаковой в роли ведущей в новом сезоне шоу «Ледниковый период».

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