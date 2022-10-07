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16:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Загитова призналась, что страдала от постспортивной депрессии и кошмаров

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призналась, что страдала от постспортивной депрессии и кошмаров.

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Источник: РИА "Новости"

Загитова объявила о приостановлении карьеры в декабре 2019 года, в ее активе победы на всех крупных турнирах — Олимпиаде, чемпионатах мира, Европы, России, а также в Финале Гран-при.

"Думаю, что у меня была постспортивная депрессия в какой-то степени, как у любого спортсмена. Но у меня было много работы, я не успевала об этом думать. Только вечером я ложилась, все мысли о том, как бы сделать прыжок. Были сны, как я падала. Я просыпалась в какой-то истерике. Но это было крайне редко. Было много шоу, благотворительной деятельности, скучать не приходилось, — сказала Загитова в интервью двукратной чемпионке Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшевой, опубликованном в YouTube.

«Я больше всего опираюсь на саму себя. Самый главный критик — это я. Даже с хорошим выступлением, думаю: “Господи, как я так катаюсь”. Я конкретный самокопун. Когда смотрю на других, наоборот, думала: “Мне бы так кататься”, — заявила Загитова.

В 2020 году Загитова была зачислена на факультет журналистики в РАНХиГС. Следующий сезон шоу «Ледниковый период» станет для нее третьим в качестве ведущей проекта.

«В будущем, естественно, я вижу себя около спорта, может быть, на телевидении. У меня есть опыт в “Ледниковом периоде”. Безумно переживала по этому поводу. Это абсолютно другое, нежели фигурное катание. Мы выражаем себя там не словами, а жестами и эмоциями. А мне там надо было говорить с той же Ольгой Бузовой. Мне было очень волнительно с ней встретиться. Я чуть-чуть подготовилась, наняла репетитора, научилась говорить всякие скороговорки, разрабатывать рот. Рот у меня очень сильно устал. Думала там нет мышц, но откуда-то они у меня появились», — добавила фигуристка.

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