Загитова рассказала о подлостях конкуренток в женском одиночном катании
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что конкуренция в женском одиночном катании неистребима.
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что конкуренция в женском одиночном катании неистребима.
«Женская конкуренция в фигурном катании подстегивает. Но были и такие моменты, когда и коньки солью посыпали, как в мой первый юниорский сезон. Это есть и это будет, это неистребимо. Сама я не сторонник подобных вещей, меня не так воспитали. Я верю в карму», — сказала Загитова в интервью Ляйсан Утяшевой, опубликованном в YouTube.
Своими друзьями в спортивной среде Загитова назвала гимнастку Маргариту Мамун и фигуристку Анну Щербакову.
«В мире шоу-бизнеса у меня близких друзей нет. Я достаточно закрытый и необщительный человек. Я не люблю тусовки, я лучше посижу дома и что-нибудь приготовлю», — добавила спортсменка.