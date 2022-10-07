Загитова рассказала о подлостях конкуренток в женском одиночном катании

«Женская конкуренция в фигурном катании подстегивает. Но были и такие моменты, когда и коньки солью посыпали, как в мой первый юниорский сезон. Это есть и это будет, это неистребимо. Сама я не сторонник подобных вещей, меня не так воспитали. Я верю в карму», — сказала Загитова в интервью Ляйсан Утяшевой, опубликованном в YouTube.