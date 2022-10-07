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15:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Загитова рассказала о подлостях конкуренток в женском одиночном катании

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что конкуренция в женском одиночном катании неистребима.

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Источник: РИА "Новости"

«Женская конкуренция в фигурном катании подстегивает. Но были и такие моменты, когда и коньки солью посыпали, как в мой первый юниорский сезон. Это есть и это будет, это неистребимо. Сама я не сторонник подобных вещей, меня не так воспитали. Я верю в карму», — сказала Загитова в интервью Ляйсан Утяшевой, опубликованном в YouTube.

Своими друзьями в спортивной среде Загитова назвала гимнастку Маргариту Мамун и фигуристку Анну Щербакову.

«В мире шоу-бизнеса у меня близких друзей нет. Я достаточно закрытый и необщительный человек. Я не люблю тусовки, я лучше посижу дома и что-нибудь приготовлю», — добавила спортсменка.

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