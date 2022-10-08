Московская дикция ни при чем. Как Авербух разделил Загитову и Щербакову

Речь Анны ровно в той же степени ее визитная карточка, как четверные лутц и флип. Фанаты и журналисты на протяжении всей ее карьеры восторгаются, как стройно говорит чемпионка даже в коротких интервью после прокатов, когда соревновательный пыл еще не схлынул, и слова путаются в голове сами собой.

В этом плане мне особо запомнился чемпионат России в декабре 2020-го, когда после короткой программы, откатанной с недолеченной ковидной пневмонией и высокой температурой, Анна не отказалась выходить в микст-зону и поговорила с журналистами. Она, кажется, с трудом на ногах-то стояла, но все равно старалась грамотно подбирать выражения, даже толком не отдышавшись. После того, как общение закончилось, я крикнул находящейся в паре метров Анне что-то ободряющее, а она от усталости не сразу поняла, откуда вообще исходит звук. Вот настолько все было затруднительно. Но в интервью на это не было ни единого намека.

На самом деле разговоры о красоте речи Щербаковой слегка преувеличены. Даже среди фигуристов есть люди с большей образностью и свободой самовыражения, и далеко не все из них старше Анны. В ее случае я скорее говорил бы о другом качестве, которое проявляется и в прокатах, и в общении.

У Анны чрезвычайно острый ум. Она быстро адаптируется под изменившиеся обстоятельства, не теряется в сложных темах. Послушайте, как резво и бегло она говорит даже в тех обстоятельствах, где многие из нас начали бы судорожно подбирать слова. Поэтому те, кто говорит красивее нее, в нашем фигурном катании все же существуют. А вот те, кто был бы прозорливее и сообразительнее…

Для репортера эти качества, пожалуй, даже ценнее филигранной речи, потому что второе можно наработать, а с первым все-таки нужно родиться. Полагаю, Авербух это учитывал — и в «Ледниковом периоде» подобрал Анне подходящую роль. Судя по рассказам очевидцев, на первой съемке она заметно переживала и немного стеснялась, но все же справилась с работой флеш-интервьюера после прокатов замечательно.

Для человека, ранее не имевшего журналистский опыт, это само по себе чрезвычайно ценно. При кажущейся простоте работы в микст-зоне у нее есть как минимум одно затруднительное обстоятельство — необходимость работать по моменту, оценивая происходящее в режиме реального времени. Можно, конечно, заготовить вопросы заранее, но все в итоге может поменяться с ног на голову, и к этому надо быть готовым.

Не вижу смысла устраивать баттлы на тему московской и немосковской дикции между Анной и ее коллегой по «Ледниковому» — Алиной Загитовой. Их функционал отчасти схож, но роли в проекте, на мой взгляд, абсолютно разные. Если Щербакова задействована в шоу сперва как сообразительная девушка с острым умом, а уже потом — как звезда, то у Загитовой все наоборот. Именно поэтому дикция последней не имеет ровным счетом никакого значения, в то время как у первой она превалирует над остальным. И хотя фанаты почти наверняка будут первое время их сравнивать, цена этим обсуждениям на самом деле нуль, потому что обе девушки находятся в проекте на своих местах. Очередная блестящая работа команды Авербуха, что еще сказать.

Единственное, что отчасти расстраивает — у наших фигуристов, похоже, вообще нет другого пути. Точнее есть, но их всего два — в тренерство/ледовые шоу или в «Ледниковый». Сейчас Щербакова идет по стопам Загитовой — сперва олимпийское золото, потом отдых, затем съемочный павильон. Алина из него так и не выбралась. Да и, похоже, не хотела выбираться.

У Анны, вроде бы, приоритеты были немного другие. По крайней мере именно в нее верилось, что даже травма колена не помешает ей заниматься любимым фигурным катанием, которым она так горела. Но все идет к тому, что как минимум первую половину нынешнего сезона она по совокупности причин пропустит, а возвращаться во второй, где будут только Кубок Первого канала и пара новосозданных турниров — зачем? Можно, конечно, но здесь и сейчас это кажется чем-то бессмысленным и ненужным.

А дальше — туман, из которого обычно на соревновательный лед уже не выбираются. По крайней мере коллега Анны по «Ледниковому» так и не смогла.

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