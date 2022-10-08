Фигурист Коляда стал победителем Мемориала Панина-Коломенкина

Коляде 27 лет, он является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, бронзовым призером чемпионата мира (2018) и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2017, 2018). Также на его счету золото (2021) и серебро (2017) командного чемпионата мира.