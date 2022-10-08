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16:29 (мск), источник: ТАСС

Фигурист Коляда стал победителем Мемориала Панина-Коломенкина

Второе место занял Глеб Лутфуллин, третье — Макар Игнатов.

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Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Фигурист Михаил Коляда в субботу занял первое место на Мемориале Николая Панина-Коломенкина. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

Сумма баллов Коляды по итогам короткой и произвольной программ составила 298,49 (106,32 + 192,17). Вторым стал Глеб Лутфуллин, набравший 272,38 балла (98,41 + 173,97). Тройку лучших замкнул Макар Игнатов (266,73; 84,56 + 182,17).

Коляде 27 лет, он является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, бронзовым призером чемпионата мира (2018) и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2017, 2018). Также на его счету золото (2021) и серебро (2017) командного чемпионата мира.

Мемориал Панина-Коломенкина завершится 8 октября произвольной программой у пар.

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