Мишина и Галлямов превзошли два мировых рекорда на турнире в Петербурге

За произвольную программу Мишина и Галлямов получили 159,74 балла и по сумме двух выступлений набрали 245,79 балла. Они превзошли свой мировой рекорд в произвольной программе (157,46) и достижение представителей Китая Суй Вэньцзин и Хань Цуна по сумме двух программ (239,88). Рекорды Мишиной и Галлямова зачтены не будут, так как показаны на внутрироссийском старте.

Днем ранее фигуристы в короткой программе (86,05) превзошли мировой рекорд Суй Вэньцзин и Хань Цуна (84,41), однако затем их опередили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (86,54), которые снялись с произвольной программы.

Второе место на Мемориале Панина-Коломенкина заняли Ясмина Кадырова и Валерий Колесов (203,34), третьими стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (194,96).