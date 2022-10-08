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19:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мишина и Галлямов превзошли два мировых рекорда на турнире в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 окт — РИА Новости. Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями соревнований спортивных пар на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

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Источник: Спорт РИА Новости

За произвольную программу Мишина и Галлямов получили 159,74 балла и по сумме двух выступлений набрали 245,79 балла. Они превзошли свой мировой рекорд в произвольной программе (157,46) и достижение представителей Китая Суй Вэньцзин и Хань Цуна по сумме двух программ (239,88). Рекорды Мишиной и Галлямова зачтены не будут, так как показаны на внутрироссийском старте.

Днем ранее фигуристы в короткой программе (86,05) превзошли мировой рекорд Суй Вэньцзин и Хань Цуна (84,41), однако затем их опередили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (86,54), которые снялись с произвольной программы.

Второе место на Мемориале Панина-Коломенкина заняли Ясмина Кадырова и Валерий Колесов (203,34), третьими стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (194,96).

Мишина и Галлямов завоевали золотые медали Игр-2022 в Пекине в командном турнире. Также на их счету олимпийская бронза в соревнованиях спортивных пар, золото чемпионата мира (2021) и Европы (2022).

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