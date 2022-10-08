Русский гений Малинин тренирует программу из семи четверных. Илья превзойдет Ханю и Чена?

Japan Open. Итог

1. Команда Японии — 623,84

2. Команда Северной Америки — 577,27

3. Команда Европы — 512,49.

Главный турнир для российского фигурного катания на этой неделе — мемориал Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. В этом году турнир непривычно встречает большое количество спортсменов первой величины. Во многом это по причине того, что россиянам до сих пор нельзя выступать на международных стартах под эгидой ISU. Но это не значит, что турниры за рубежом проходят без ярких имен из России. Фокус внимания традиционно за сборной Грузии, Кипра, Австралии и других команд с нашим соотечественниками. И конечно же на сыне русских эмигрантов Илье Малинине, который снова решил удивить всех своим техническим контентом.

Японцы могли пригласить россиян, но не стали

Japan Open — особенный турнир. Не сказать, что сугубо коммерческий без спортивной составляющей. Но и при этом полноценным спортом назвать происходящее трудно. Фигуристы выступают с полным набором технических элементов, но в атмосфере праздника. По образу и подобию японского турнира пару лет назад в России запустили Кубок Первого канала. Также как и у нас японцы проводят командные соревнования. Традиционно соревнуются сборные Европы, Америки и хозяева — Япония — против всех. Сборная Европы в этом году была сильно слабее чем в прошлые годы и в борьбе за победу, по сути, не участвовала. Вообще особый статус соревнований позволял организаторам пригласить россиян — разрешения ISU для этого, судя по всему, не требовалось. Но японцы не решились на репутационные риски и пожертвовали зрительским ажиотажем. Трибуны собрать удалось, но с Камилой Валиевой и Александрой Трусовой интерес был бы гораздо выше.

Без них честь за Европы боролась Луна Хендрикс и экс-россиянка Екатерина Куракова. Фигуристка сборной Польши выдала не самый плохой прокат, но оценка в 115 баллов выглядит несерьезной даже для юниорских соревнований. Мираи Нагасу из США и вовсе едва собрала сотню и не без помощи судей. Надо ли говорить, что оценки на таких соревнованиях своеобразные? Мужской турнир вышел гораздо более интересным и конкурентным, пусть из-за травмы не смог приехать и японский вундеркинд Юма Кагияма. В его отсутствие статус Японии как главной на сегодня фигурнокатательной державы отстаивал Шома Уно. Впрочем, возвращаясь к вопросу о судействе. Каким образом мог победить человек с сольным двойным прыжком в протоколе американца Илью Малинина? Ответ в жесткой оценке русскоязычного гения. Только компонентами он проиграл Шоме шесть баллов. Щедрыми не назвать и GOE Малинина.

Уно с двойным прыжком обыграл Малинина с пятью квадами

В ответ фанаты Уно могут сказать, что у Ильи три недокрута. И все же реально объективным из них будет только соответствующая отметка на четверном акселе — чудо-прыжок в 4,5 оборота на этот раз все же не получился. Но и на −5 как его оценили судьи в Сайтаме он не выглядел. Вообще изначально Малинин настраивался на новых технический прорыв. На Japan Open он готовил невероятную программу из семи (!) четверных прыжков. Это максимальное на сегодняшний день количество, если не считать каскадов из двух четверных. Комбинаций с прыжками меньше четырех оборотов в такой вариации в принципе нет. Сразу после четверного акселя шли четверной лутц, четверной риттбергер, четверной флип и каскады четверной лутц — ойлер — тройной сальхов, четверной тулуп — тройной аксель, четверной сальхов — тройной тулуп. То есть все возможные четверные в принципе.

Причем заявления о таком контенте не были бахвальством. В принципе не в традициях Малинина много говорить — он предпочитает доказывать делом. И без предупреждений выдал чистый прокат с семью квадами на тренировке накануне старта, после чего скромно сделал репост в своих соцсетях японского журналиста, восхитившегося прытью 17-летнего одиночника. Евгений Плющенко назвал такой прокат «квантовым скачком» в истории фигурного катания. И все же в соревновательном прокате он на такой рекорд пойти не решился и в последний момент отказался исполнять флип и риттбергер. Причина — не самое удачное приземление с четверного акселя. В итоге «всего» пять квадов включая аксель в 4,5 оборота. Для любого спортсмена и это было бы выдающимся достижением. Но Малинин уже в первый свой год во взрослом спорте заставил нас ждать от него большего. Гораздо большего, чем мы ждали от Юдзуру Ханю и Нэтана Чена.

Сборная Грузии радует Россию на турнире в Финляндии

Малинин — живой ответ всем критикам, которые говорили о кризисе фигурного катания после их ухода. А для самого Ильи помимо желания сделать семь четверных можно вспомнить о каскадах с двумя квадами, ведь весь прошлый сезон он их активно тренировал. Параллельно с Japan Open на этой неделе проходит еще два важных старта. Менее медийных, но зато больше приближенных к реальному спорту. Сначала о юниорском «Гран-при». Там уже проходит шестой этап — на этот раз в Гданьске. Традиционно без России хуже всего себя чувствуют пары. Так как по своим причинам на международные старты практически не выезжает и Китай соревнования в парном катании с трудом набирают участников. А говорить о хоть каком-то уровне прокатов не приходится. Снова ситуацию спасают представители нашей школы. Москвичка Анастасия Голубева продолжает побеждать за Австралию, а в США нашелся еще один сын эмигрантов — Даниэль Тюменцев.

Серебро у представителей сборной Украины. У юношей ожидаемо впереди США и Япония — здесь равных им в принципе нет. А у девушек соревнования закончились неожиданно. В произвольной программе Миа Калин из США исполнила два четверных тулупа, но заняла только четвертое место. Впереди японка и две девушки из Южной Кореи без ультра-си. Все дело в слабой второй оценке американки и ошибках на непрыжковых элементах. Не забываем и про Finlandia Trophy. Там выступает за Россию сборная Грузии. Лидер мужской сборной Морис Квителашвили стал вторым, уступив корейцу Чжун Хван Ча. А вот в женском одиночном Анастасии Губановой еще предстоит побороться за победу. Она провела уверенную короткую и перед произвольной уступает Ким Йе Лим из Кореи всего два балла. Эту разницу вполне можно компенсировать в произвольной, где у Губановой явно интереснее прыжковый набор.