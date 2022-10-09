Текущие события
Футбол. Зарубежный
8.10
Реймс
ПСЖ
00
Футбол. Зарубежный
8.10
Хетафе
Реал
01
Футбол. Зарубежный
8.10
Болонья
Сампдория
11
Хоккей. НХЛ
8.10
Сан-Хосе
Нэшвилл
23
Футбол. Зарубежный
8.10
Брайтон
Тоттенхэм Хотспур
01
Футбол. Зарубежный
8.10
Боруссия Д
Бавария
22
Футбол. Зарубежный
8.10
Севилья
Атлетик
11
Футбол. Премьер-лига
8.10
Сочи
Локомотив
40
Футбол. Зарубежный
8.10
Милан
Ювентус
20
Футбол. Зарубежный
8.10
Марсель
Аяччо
12
Футбол. Зарубежный
8.10
Атлетико
Жирона
21
Футбол. Зарубежный
8.10
Борнмут
Лестер
21
Футбол. Зарубежный
8.10
Челси
Вулверхэмптон
30
Футбол. Зарубежный
8.10
Манчестер Сити
Саутгемптон
40
Футбол. Зарубежный
8.10
Ньюкасл Юнайтед
Брентфорд
51
Хоккей. КХЛ
8.10
Ак Барс
Барыс
23
Хоккей. КХЛ
8.10
Нефтехимик
Автомобилист
43
Футбол. Зарубежный
8.10
Аугсбург
Вольфсбург
11
Футбол. Зарубежный
8.10
Байер
Шальке-04
40
Футбол. Зарубежный
8.10
Бохум
Айнтрахт Ф
30
Футбол. Зарубежный
8.10
Майнц
РБ Лейпциг
11
Футбол. Премьер-лига
8.10
ЦСКА
Динамо
11
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Рубин
Футбол. Зарубежный
8.10
Сассуоло
Интер
12
Футбол. Зарубежный
8.10
Альмерия
Райо Вальекано
31
Хоккей. КХЛ
8.10
Салават Юлаев
Динамо М
Б
32
Футбол. Премьер-лига
8.10
Факел
Зенит
11
Хоккей. КХЛ
8.10
Авангард
Металлург
51
Хоккей. КХЛ
8.10
Сибирь
Сочи
30
Все события
Фоторепортажи
19СКА — ЦСКА: Емельяненко на льду, Клава Кока на трибуне
13Первый матч «Авангарда» на новом стадионе в Омске
01:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Алексей Ягудин рассказал, как перед победной Олимпиадой едва не сбежал в Канаду

Российский фигурист Алексей Ягудин рассказал, как перед победной Олимпиадой в Солт-Лейк-Сити (США) из-за страха едва не сбежал в Канаду.

Наверх
Источник: Чемпионат.com

«Перед Олимпиадой я боялся так, как никогда в жизни. Я думал, это конец, но Татьяна Анатольевна умеет приводить в чувство. Один раз буквально за месяц до Олимпийских игр я, пытаясь восстановить душевное равновесие, уехал с собакой на рыбалку. Рыбу не поймал, купленную заранее на гриле сжёг, психанул окончательно и поехал во… “Вкусно и точка”! Наелся досыта, прекрасный был вечер… а после зачем-то решил, что хочу поехать в Канаду. Мы тогда в США тренировались. До неё, правда, так и не доехал — уснул по пути на парковке какого-то завода. Там был разбужен копами, которым пришлось объяснять, кто я и что вообще случилось. “Крейзи рашнс”, — резюмировали они.

Я почти был готов сдаться и не ехать на Олимпиаду. Но Татьяна Тарасова чудесный тренер, как я и говорил. Она провела со мной воспитательную беседу. Сказала, что с какой бы медалью я ни вернулся с Игр — это всё ещё олимпийская медаль и она здорово может помочь мне в будущем. Она меня уговорила, и с той поры мы не проиграли ни одного турнира. Я начал работать с психологом, который «закодировал» Женю, до сих пор не понимаю, был ли от него толк. Он всё пытался меня гипнотизировать, я не поддавался, но да ладно.

Всегда можно найти то, что тебе поможет — даже из той чуши, что я сейчас для вас несу. Перед выходом на олимпийский лёд я боялся так, как никогда в своей жизни. Олимпиада проходит раз в четыре года, и кто его знает, как сложится жизнь дальше и будет ли у меня ещё шанс… Один товарищ мне тогда сказал фразу, которой я пользуюсь до сих пор, когда чего-то боюсь. Звучит она так: «Кто, если не ты — и когда, если не сейчас?» Только от вас зависит конечный результат«, — приводит слова Ягудина “Спорт Бизнес Online”.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Патриот Чечни против патриота США. Нас ждёт самый политический бой в UFC?
«Это катастрофа». Комментарии на приговор экс-директору «Чертаново»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь