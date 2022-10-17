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17:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Губерниев раскритиковал Загитову за работу ведущей «Ледникового периода»

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Спортивный журналист Дмитрий Губерниев оценил мастерство олимпийских чемпионок по фигурному катанию Алины Загитовой и Анны Щербаковой в роли ведущих.

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Источник: РИА "Новости"

Обе спортсменки принимают участие в съемках шоу «Ледниковый период». Для Загитовой этот сезон проекта стал уже третьим. Щербакова впервые выступила в роли ведущей.

«Загитовой нужно прибавлять в мастерстве. Алина, смотрите мои эфиры и учитесь. А вот Щербакова в кадре выглядит неплохо! И работает весьма крепко!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры. Она является олимпийской чемпионкой и победительницей мирового первенства. Щербакова имеет в активе те же награды.

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