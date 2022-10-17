Губерниев раскритиковал Загитову за работу ведущей «Ледникового периода»

Обе спортсменки принимают участие в съемках шоу «Ледниковый период». Для Загитовой этот сезон проекта стал уже третьим. Щербакова впервые выступила в роли ведущей.

«Загитовой нужно прибавлять в мастерстве. Алина, смотрите мои эфиры и учитесь. А вот Щербакова в кадре выглядит неплохо! И работает весьма крепко!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.