Губерниев вновь раскритиковал работу Загитовой в роли ведущей

«Загитова уже год с кем-то занимается. У меня есть ощущение, что этой работы либо недостаточно, либо это просто не ее. Я не очень понимаю, кто с ней занимается, и прогресса не вижу», — заявил Губерниев. Он добавил, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова — любознательна и талантлива, поэтому может прогрессировать как ведущая.