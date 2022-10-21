РУСАДА опубликовало заявление по делу фигуристки Валиевой
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опубликовала заявление по поводу дела российской фигуристки Камила Валиевой.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опубликовала заявление по поводу дела российской фигуристки Камила Валиевой.
«Строго соблюдая принципы международных и российских антидопинговых стандартов, а также принимая во внимание характер и обстоятельства дела, РУСАДА не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу фигуристки-члена команды ОКР», — сообщается в заявлении.
Напомним, что во время Олимпийских игр — 2022 в Пекине в пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место, не справившись с волнением в произвольной программе.
Стоит отметить, что медали командного турнира, где Валиева в составе сборной России стала чемпионкой, до сих пор не вручены из-за разбирательства.