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18:18 (мск), источник: Газета.Ру

РУСАДА опубликовало заявление по делу фигуристки Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опубликовала заявление по поводу дела российской фигуристки Камила Валиевой.

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26
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«Строго соблюдая принципы международных и российских антидопинговых стандартов, а также принимая во внимание характер и обстоятельства дела, РУСАДА не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу фигуристки-члена команды ОКР», — сообщается в заявлении.

Напомним, что во время Олимпийских игр — 2022 в Пекине в пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место, не справившись с волнением в произвольной программе.

Стоит отметить, что медали командного турнира, где Валиева в составе сборной России стала чемпионкой, до сих пор не вручены из-за разбирательства.

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