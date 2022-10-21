РУСАДА опубликовало заявление по делу фигуристки Валиевой

«Строго соблюдая принципы международных и российских антидопинговых стандартов, а также принимая во внимание характер и обстоятельства дела, РУСАДА не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу фигуристки-члена команды ОКР», — сообщается в заявлении.

Напомним, что во время Олимпийских игр — 2022 в Пекине в пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место, не справившись с волнением в произвольной программе.