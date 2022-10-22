WADA попросит РУСАДА раскрыть детали по делу Валиевой

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В организации попросят сделать публичным уместный объем информации по итогам расследования. Там также отметили, что принимают статус Валиевой, которая является защищенным лицом, поэтому не будут требовать раскрытия всех деталей дела.

21 октября стало известно, что РУСАДА оставит конфиденциальными дату слушаний, решение или другие детали по делу спортсменки. Отмечается, что это сделано в целях защиты интересов фигуристки.