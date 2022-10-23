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09:27 (мск), источник: Sports.Ru

Илья Малинин прыгнул 5 квадов (включая аксель) в произвольной программе на Skate America

Американский фигурист Илья Малинин исполнил 5 четверных прыжков в ходе произвольной программы на первом этапе Гран-при — Skate America.

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Источник: Reuters

На счету Малинина четверные аксель (этот прыжок не делает больше никто), тулуп, лутц, сальхов, а также лутц через ойлер с тройным сальховом (второй прыжок с падением).

Малинин набрал 194,29 балла за произвольную программу и выиграл с этап с суммой 280,37.

Малинин выиграл Гран-при США по фигурному катанию, сделав 5 квадов в произвольной программе, Миура — 2-й, Чха Чжун Хван — 3-й.

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