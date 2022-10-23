Илья Малинин прыгнул 5 квадов (включая аксель) в произвольной программе на Skate America
Американский фигурист Илья Малинин исполнил 5 четверных прыжков в ходе произвольной программы на первом этапе Гран-при — Skate America.
Американский фигурист Илья Малинин исполнил 5 четверных прыжков в ходе произвольной программы на первом этапе Гран-при — Skate America.
На счету Малинина четверные аксель (этот прыжок не делает больше никто), тулуп, лутц, сальхов, а также лутц через ойлер с тройным сальховом (второй прыжок с падением).
Малинин набрал 194,29 балла за произвольную программу и выиграл с этап с суммой 280,37.
Малинин выиграл Гран-при США по фигурному катанию, сделав 5 квадов в произвольной программе, Миура — 2-й, Чха Чжун Хван — 3-й.