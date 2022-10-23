Русский американец не понял, как он первым смог исполнить четверной аксель

«Я все еще в шоке, и я действительно не знаю, как мне это удалось. Я просто доверял своим умениям, и это сработало хорошо. Когда я вышел на лед для разминки, я знал, что пойду на это. Я даже не задавался вопросом, должен ли я это делать или нет», — цитирует Малинина olympics.com.