Русский американец не понял, как он первым смог исполнить четверной аксель

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бетис
Атлетико
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Арсенал
Волгарь
20
Хоккей. КХЛ
перерыв
Нефтехимик
Барыс
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Торпедо
Куньлунь
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сочи
Автомобилист
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бохум
Унион Б
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Спартак
Химки
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Астон Вилла
Брентфорд
40
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лидс
Фулхэм
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Саутгемптон
Арсенал
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вулверхэмптон
Лестер
03
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Клермон Фут
Брест
03
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реймс
Осер
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тулуза
Страсбур
22
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Труа
Лорьян
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Болонья
Лечче
20
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Динамо Мх
Кубань
11
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Краснодар-2
Алания
02
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Шинник
КАМАЗ
00
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Волга
Футбол. Первый дивизион
18:00
Родина
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
18:05
Ницца
Нант
Футбол. Зарубежный
18:30
Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:30
Герта
Шальке-04
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Торпедо
Футбол. Зарубежный
19:00
Аталанта
Лацио
Футбол. Зарубежный
19:30
Жирона
Осасуна
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал
Альмерия
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол
Эльче
22
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Рубин
00
Хоккей. НХЛ
21:00
Чикаго
Сиэтл
Футбол. Зарубежный
14:00
Анже
Ренн
12
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
ЦСКА
22
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
Северсталь
43
Футбол. Зарубежный
21:45
Лилль
Монако
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Наполи
Футбол. Зарубежный
13:30
Удинезе
Торино
12
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Атлетик
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Велес
60
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Спартак
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
24.10
Филадельфия
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Баффало
15
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Колорадо
23
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Каролина
ОТ
32
Все события
Фоторепортажи
19СКА — ЦСКА: Емельяненко на льду, Клава Кока на трибуне
10«Спартак» обыграл «Локомотив» с минимальным счетом
17:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Русский американец не понял, как он первым смог исполнить четверной аксель

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Американский фигурист Илья Малинин заявил, что шокирован своим результатом на Гран-при США, где ему второй раз в истории удалось исполнить четверной аксель.

Наверх
Источник: Reuters

Малинин с суммой 280,37 балла стал победителем домашнего этапа Гран-при в мужском одиночном катании, где после короткой программы занимал четвертое место. В произвольной программе фигурист исполнил пять четверных прыжков, включая аксель.

«Я все еще в шоке, и я действительно не знаю, как мне это удалось. Я просто доверял своим умениям, и это сработало хорошо. Когда я вышел на лед для разминки, я знал, что пойду на это. Я даже не задавался вопросом, должен ли я это делать или нет», — цитирует Малинина olympics.com.

Впервые этот элемент Малинин чисто исполнил в середине сентября на турнире U.S. International Classic, где также занял первое место. Ранее аксель в четыре с половиной оборота с двумя ошибками на выезде во время произвольной программы на чемпионате Японии исполнил двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю.

Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять Узбекистан, с 1998 года проживают в США.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Трагедия американского фигурного катания. Секс-скандал привел к двум трупам
'Перед стадионом трупы лежали штабелями'. Трагедии в 'Лужниках' — 40 лет
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь