Русский американец не понял, как он первым смог исполнить четверной аксель

Малинин с суммой 280,37 балла стал победителем домашнего этапа Гран-при в мужском одиночном катании, где после короткой программы занимал четвертое место. В произвольной программе фигурист исполнил пять четверных прыжков, включая аксель.
«Я все еще в шоке, и я действительно не знаю, как мне это удалось. Я просто доверял своим умениям, и это сработало хорошо. Когда я вышел на лед для разминки, я знал, что пойду на это. Я даже не задавался вопросом, должен ли я это делать или нет», — цитирует Малинина olympics.com.
Впервые этот элемент Малинин чисто исполнил в середине сентября на турнире U.S. International Classic, где также занял первое место. Ранее аксель в четыре с половиной оборота с двумя ошибками на выезде во время произвольной программы на чемпионате Японии исполнил двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю.
Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять Узбекистан, с 1998 года проживают в США.