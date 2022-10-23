Валиева стала победительницей первого этапа Гран-при России

На турнире «Золотой конек Москвы» олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях по сумме двух программ набрала 244,66 балла. Второе место заняла Софья Акатьева (236,68), на третьей строчке расположилась Анастасия Зинина (200,43).

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно будет действовать до особого уведомления.