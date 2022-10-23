Валиева стала победительницей первого этапа Гран-при России
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Фигуристка Камила Валиева победила в женском одиночном катании на первом этапе Гран-при России, который проходит в Москве.
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Фигуристка Камила Валиева победила в женском одиночном катании на первом этапе Гран-при России, который проходит в Москве.
На турнире «Золотой конек Москвы» олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях по сумме двух программ набрала 244,66 балла. Второе место заняла Софья Акатьева (236,68), на третьей строчке расположилась Анастасия Зинина (200,43).
Серия Гран-при включает шесть турниров, которые примут Москва (дважды), Сочи, Казань, Самара и Пермь.
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно будет действовать до особого уведомления.