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16:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Валиева стала победительницей первого этапа Гран-при России

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Фигуристка Камила Валиева победила в женском одиночном катании на первом этапе Гран-при России, который проходит в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

На турнире «Золотой конек Москвы» олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях по сумме двух программ набрала 244,66 балла. Второе место заняла Софья Акатьева (236,68), на третьей строчке расположилась Анастасия Зинина (200,43).

Серия Гран-при включает шесть турниров, которые примут Москва (дважды), Сочи, Казань, Самара и Пермь.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно будет действовать до особого уведомления.

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