«Золотой конек Валиевой». Судьи подарили Камиле победу на Гран-при в Москве, несмотря на 3 ультра-си Акатьевой

Завершились соревнования одиночниц на первом этапе Гран-при России (Золотой конек Москвы). Сейчас женское одиночное — это битва четверных прыжков, особенно в произвольной программе. Но состав московского турнира был довольно средним: из 11 участниц только четверо попробовали выполнить элементы ультра-си.

Алина Горбачева попыталась зайти на четверной сальхов, но в воздухе скрутила только 2,5 оборота и раскрылась на ход вперед. В итоге фигуристка не упала, только коснулась рукой льда. Благодаря небольшому преимуществу после короткой программы Горбачева смогла удержаться в четверке сильнейших, от пятого места отрыв три сотых балла.

Анастасия Зинина пыталась сделать два четверных прыжка. На первом тулупе девушка раскрылась в воздухе и сделала только два оборота, на втором небольшой недокрут, из-за чего девушка на приземлении сделала степ-аут и коснулась рукой льда. Остальные элементы — тройные прыжки и каскады Анастасия сделала чисто. Стоит отметить ее оригинальную произвольную программу, которую девушка не бросила после неудачных первых элементов. За прокат Зинина получила 130,24 балла и в сумме набрала 200,43. По итогам турнира она заняла третье место.

Главная борьба была за золото Гран-при состоялась между Софьей Акатьевой и Камилой Валиевой. Первой на лед вышла Акатьева, так как в короткой программе она упала с тройного акселя и занимала промежуточное второе место. Начала свою произвольную программу Софья с чистого трикселя, после этого сделала каскад с четверным тулупом и двойным акселем, третьим элементом фигуристка прыгнула четверной тулуп. После проката на предварительном табло техническая оценка была больше 101 балла, а в финальном протоколе 94,15. В итоге на четверном в каскаде у Акатьевой стоит q, а на втором недокрут и снижения. За произвольную с таким мощным контентом Софья получила 163,98 балла и в сумме.

Камила Валиева вышла на лед вслед за Акатьевой. Стоит отметить, что ей немного изменили произвольную программу — в самом начале убрали отрывки из новостей, которые отсылали нас к событиям Олимпиады. Уже в микст-зоне фигуристка сказала, что это временное решение.

— Из начала программы убрали нарезку новостей о вас. Почему?

— Убрали на время. Не волнуйтесь, вернем.

— А почему решили убрать сегодня?

— Так решили вместе с тренерами. Это ни с чем не связано, просто нужно было.

У Валиевой был заявлен один четверной тулуп, который в итоге фигуристка не смогла докрутить и упала с него. Также она попробовала новый для себя каскад, а именно тройной флип — двойной аксель. В итоге Камила в произвольной программе уступила Акатьевой всего 3 балла (160,74) и выиграла этот этап Гран-при.

Было понятно, что очень сложно нагнать разрыв в 11 баллов, который был после короткой программы. Победа Валиевой — это не самый странный момент соревнований, а вот ее техническая оценка… 85 — с падением и недокрутом. Если посмотреть протоколы, то можно увидеть просто космические надбавки за элементы, особенно непрыжковые — к вращениям и дорожке добавили 4−5 баллов каждый судья. Компоненты пока без максимальных «десяток», но все равно оценки очень чересчур высокие.

Судейство в России очень интересная вещь. Когда надо — все решает техника и сложность, ведь «это же спорт». А бывает и так — количество четверных не важно, техника не важна, главное, чтоб все красиво и на «+5». Сейчас очень сложно понять, что будет дальше с российским фигурным катанием не из-за отстранения, а из-за судейства, которое живет будто само по себе. Назвали бы турнир сразу «Золотой конек Валиевой», тогда бы Акатьева заранее знала, что выиграть ей никто не позволит.