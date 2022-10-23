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20:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Алиев выиграл этап Гран-при России, Коляда не попал на пьедестал

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Дмитрий Алиев стала победителем соревнований в мужском одиночном катании на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию, который прошел в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье Алиев за произвольный прокат получил 182,80 балла и стал лучшим по сумме двух программ (273,63). Второе место занял Глеб Лутфуллин (258,20), замкнул тройку лучших Александр Самарин (257,43).

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане в командных соревнованиях Михаил Коляда, лидировавший после короткой программы, занял четвертое место, набрав в сумме 237,22 балла.

Серия Гран-при включает шесть турниров, которые примут Москва (дважды), Сочи, Казань, Самара и Пермь. Победители этапов серии получат по 500 тысяч рублей призовых, серебряные призеры — по 300 тысяч, бронзовые — по 200 тысяч.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно будет действовать до особого уведомления.

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