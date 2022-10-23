Алиев выиграл этап Гран-при России, Коляда не попал на пьедестал
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Дмитрий Алиев стала победителем соревнований в мужском одиночном катании на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию, который прошел в Москве.
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Дмитрий Алиев стала победителем соревнований в мужском одиночном катании на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию, который прошел в Москве.
В воскресенье Алиев за произвольный прокат получил 182,80 балла и стал лучшим по сумме двух программ (273,63). Второе место занял Глеб Лутфуллин (258,20), замкнул тройку лучших Александр Самарин (257,43).
Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане в командных соревнованиях Михаил Коляда, лидировавший после короткой программы, занял четвертое место, набрав в сумме 237,22 балла.
Серия Гран-при включает шесть турниров, которые примут Москва (дважды), Сочи, Казань, Самара и Пермь. Победители этапов серии получат по 500 тысяч рублей призовых, серебряные призеры — по 300 тысяч, бронзовые — по 200 тысяч.
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно будет действовать до особого уведомления.