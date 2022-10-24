Валиева рассказала о негативе в свой адрес

«Я читала много хейта в отношении тренеров и себя», — поделилась 16-летняя спортсменка. Фигуристка заявила, что ей важно мнение только ее тренеров и людей, которые ее окружают. «Я не цветочек, чтобы всем нравиться», — заключила Валиева.

22 октября Валиева выиграла первый этап Гран-при России. За две программы она набрала 244,66 балла. Для фигуристки этот турнир стал первым после Олимпиады в Пекине.