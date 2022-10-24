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18:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Валиева рассказала о негативе в свой адрес

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о негативных сообщениях в свой адрес. Ее слова приводит РИА Новости.

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Источник: Reuters

«Я читала много хейта в отношении тренеров и себя», — поделилась 16-летняя спортсменка. Фигуристка заявила, что ей важно мнение только ее тренеров и людей, которые ее окружают. «Я не цветочек, чтобы всем нравиться», — заключила Валиева.

22 октября Валиева выиграла первый этап Гран-при России. За две программы она набрала 244,66 балла. Для фигуристки этот турнир стал первым после Олимпиады в Пекине.

На Играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

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