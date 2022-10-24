Роднина раскритиковала работу Загитовой на телевидении
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина раскритиковала Алину Загитову за работу в телеэфире.
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина раскритиковала Алину Загитову за работу в телеэфире.
Загитова является ведущей «Ледникового периода» и принимала участие в этой роли в других проектах.
«К Загитовой в роли ведущей вопросы были давно. Алина имеет хороший заработок. Она может нанять профессионала, который научит ее правильно говорить, да и акцент исправит. А оправдания: я не родилась в Москве. Это не оправдания! Если Алина оправдывает себя, что родилась в маленьком городе, то как она претендовала на высокие места в спорте?» — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».
Загитовой 20 лет, она победила на Играх в Южной Корее. Кроме того, в ее активе золотые награды чемпионатов мира и Европы.