Медведева впервые отреагировала на уход Милохина из «Ледникового периода»

Блогер во вторник заявил, что больше не будет сниматься в шоу. Медведева ответила на поступок Милохина публикацией в Telegram-канале.

На фото фигуристка стоит в толстовке с надписью «Усталость — это иллюзия». Так спортсменка отреагировала на слова Милохина после ухода. Он пожаловался, что «устал от проекта».