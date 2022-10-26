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20:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведева впервые отреагировала на уход Милохина из «Ледникового периода»

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева колко отреагировала на уход из «Ледникового периода» ее партнера Дани Милохина.

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Источник: Спорт РИА Новости

Блогер во вторник заявил, что больше не будет сниматься в шоу. Медведева ответила на поступок Милохина публикацией в Telegram-канале.

На фото фигуристка стоит в толстовке с надписью «Усталость — это иллюзия». Так спортсменка отреагировала на слова Милохина после ухода. Он пожаловался, что «устал от проекта».

Съемки шоу начались в октябре. Милохин выступал в паре с Медведевой второй сезон подряд.

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