Медведева впервые отреагировала на уход Милохина из «Ледникового периода»
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева колко отреагировала на уход из «Ледникового периода» ее партнера Дани Милохина.
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева колко отреагировала на уход из «Ледникового периода» ее партнера Дани Милохина.
Блогер во вторник заявил, что больше не будет сниматься в шоу. Медведева ответила на поступок Милохина публикацией в Telegram-канале.
На фото фигуристка стоит в толстовке с надписью «Усталость — это иллюзия». Так спортсменка отреагировала на слова Милохина после ухода. Он пожаловался, что «устал от проекта».
Съемки шоу начались в октябре. Милохин выступал в паре с Медведевой второй сезон подряд.