Президент МОК Бах призвал РУСАДА обнародовать решение по делу фигуристки Валиевой

ТАСС, 27 октября. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) попросил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнародовать решение по делу фигуристки Камилы Валиевой, который вынесет независимый дисциплинарный антидопинговый комитет. Комментарий Баха приводит в четверг испанская газета Marca.

«Уже в Пекине мы четко показали свою позицию, обратившись в CAS [Спортивный арбитражный суд] совместно со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) после того, как стало известно о решении РУСАДА, — сказал Бах. — Мы проиграли, и теперь разбирательство идет по правилам конфиденциальности WADA. Хотя позиция РУСАДА состоит в том, чтобы хранить молчание до вынесения окончательного вердикта, WADA и МОК могут обжаловать результат».

«Это юридическая сторона вопроса, но с точки зрения прозрачности, мы присоединяемся к WADA и просим РУСАДА обнародовать данные, чтобы у всех было больше доверия к этой процедуре», — добавил глава МОК.

21 октября РУСАДА выступило с заявлением о том, что не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу фигуристки. Она является несовершеннолетней спортсменкой и в соответствии с пунктом 4.1 Международного стандарта по обработке результатов все процессы и процедуры, связанные с обработкой результатов, включая обвинение и окончательное решение, являются конфиденциальными. 14 сентября глава РУСАДА Вероника Логинова сообщила ТАСС, что расследование по делу фигуристки завершено, а отдел по обработке результатов приступил к подготовке всех необходимых документов для слушаний в дисциплинарном антидопинговом комитете.

Разбирательство по делу Валиевой

В пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. 8 февраля Российское антидопинговое агентство наложило временное отстранение на Валиеву, которое она на следующий день успешно оспорила в независимом дисциплинарном комитете РУСАДА. МОК, WADA и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляции на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS). САS не удовлетворил эти иски, посчитав, что на основании очень ограниченных фактов по этому делу и после рассмотрения соответствующих юридических вопросов временное отстранение на фигуристку не может быть наложено из-за исключительных обстоятельств, так как несовершеннолетняя спортсменка является «защищенным лицом» в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место.