WADA обратится в CAS, если РУСАДА не обнародует вердикт по делу Валиевой в ближайшее время

ТАСС, 27 октября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не обнародует решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в кратчайшие сроки. Об этом в четверг заявил президент WADA Витольд Банька в своем Twitter.

Ранее с призывом обнародовать вердикт по делу Валиевой выступили Международный союз конькобежцев (ISU), Международный олимпийский комитет (МОК) и WADA.

«WADA обеспокоено продолжающейся задержкой в деле Камилы Валиевой и теперь официально уведомило РУСАДА о том, что, если вопрос не будет решен в кратчайшие сроки, WADA воспользуется своим правом передать его непосредственно в Спортивный арбитражный суд», — написал Банька.

21 октября РУСАДА выступило с заявлением о том, что не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу фигуристки. Она является несовершеннолетней спортсменкой, в соответствии с пунктом 4.1 Международного стандарта по обработке результатов все процессы и процедуры, связанные с обработкой результатов, включая обвинение и окончательное решение, являются конфиденциальными. 14 сентября глава РУСАДА Вероника Логинова сообщила ТАСС, что расследование по делу фигуристки завершено, а отдел по обработке результатов приступил к подготовке всех необходимых документов для слушаний в дисциплинарном антидопинговом комитете.

Разбирательство по делу Валиевой

В пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. 8 февраля Российское антидопинговое агентство наложило временное отстранение на Валиеву, которое она на следующий день успешно оспорила в независимом дисциплинарном комитете РУСАДА. МОК, WADA и ISU подали апелляции на это решение в Спортивный арбитражный суд. САS не удовлетворил эти иски, посчитав, что на основании очень ограниченных фактов по этому делу и после рассмотрения соответствующих юридических вопросов временное отстранение на фигуристку не может быть наложено из-за исключительных обстоятельств, так как несовершеннолетняя спортсменка является «защищенным лицом» в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место.