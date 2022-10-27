WADA обратится в CAS, если РУСАДА не обнародует вердикт по делу Валиевой в ближайшее время
По словам главы WADA Витольда Баньки, организация обеспокоена тем, что РУСАДА не объявляет решение по этому делу.
По словам главы WADA Витольда Баньки, организация обеспокоена тем, что РУСАДА не объявляет решение по этому делу.
ТАСС, 27 октября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не обнародует решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в кратчайшие сроки. Об этом в четверг заявил президент WADA Витольд Банька в своем Twitter.
Ранее с призывом обнародовать вердикт по делу Валиевой выступили Международный союз конькобежцев (ISU), Международный олимпийский комитет (МОК) и WADA.
«WADA обеспокоено продолжающейся задержкой в деле Камилы Валиевой и теперь официально уведомило РУСАДА о том, что, если вопрос не будет решен в кратчайшие сроки, WADA воспользуется своим правом передать его непосредственно в Спортивный арбитражный суд», — написал Банька.
21 октября РУСАДА выступило с заявлением о том, что не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу фигуристки. Она является несовершеннолетней спортсменкой, в соответствии с пунктом 4.1 Международного стандарта по обработке результатов все процессы и процедуры, связанные с обработкой результатов, включая обвинение и окончательное решение, являются конфиденциальными. 14 сентября глава РУСАДА Вероника Логинова сообщила ТАСС, что расследование по делу фигуристки завершено, а отдел по обработке результатов приступил к подготовке всех необходимых документов для слушаний в дисциплинарном антидопинговом комитете.
В пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. 8 февраля Российское антидопинговое агентство наложило временное отстранение на Валиеву, которое она на следующий день успешно оспорила в независимом дисциплинарном комитете РУСАДА. МОК, WADA и ISU подали апелляции на это решение в Спортивный арбитражный суд. САS не удовлетворил эти иски, посчитав, что на основании очень ограниченных фактов по этому делу и после рассмотрения соответствующих юридических вопросов временное отстранение на фигуристку не может быть наложено из-за исключительных обстоятельств, так как несовершеннолетняя спортсменка является «защищенным лицом» в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место.
Валиева тренируется в группе под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка завоевала золото командного турнира на Олимпиаде в Пекине, также она является чемпионкой России и Европы. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.