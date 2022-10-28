Текущие события
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Оренбург
Факел
20
Хоккей. КХЛ
2-й период
Металлург
Трактор
21
Хоккей. КХЛ
перерыв
Авангард
Адмирал
00
Футбол. Первый дивизион
19:00
Шинник
Арсенал
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
СКА
Футбол. Зарубежный
21:30
Вердер
Герта
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Мальорка
Эспаньол
Хоккей. НХЛ
29.10
Вегас
Анахайм
Хоккей. НХЛ
29.10
Каролина
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
29.10
Коламбус
Бостон
Хоккей. НХЛ
29.10
Нью-Джерси
Колорадо
Хоккей. НХЛ
29.10
Ванкувер
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
29.10
Аризона
Виннипег
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Виннипег
46
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Торонто
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Ванкувер
45
Все события
Фоторепортажи
29ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком»
13Туктамышева и Коляда победили на мемориале Панина-Коломенкина
16:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведева рассказала о критике фанатов из-за мата

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала в интервью YouTube-каналу easycom о критике фанатов в свою сторону из-за использования мата.

Наверх
Источник: Reuters

Спортсменка вспомнила о том, как после падения с прыжка во время показательных выступлений на чемпионате России произнесла матерные слова и это попало в трансляцию. «И все такие: ай-ай-ай, какой поганый рот, фу-фу-фу. В общем меня за это чехвостили еще неделю», — поделилась она и отметила, что на тот момент ей было 15 лет.

Ранее фигуристка раскрыла сумму самого большого гонорара в карьере. По словам Медведевой, она получил 24 тысячи долларов за первое место на чемпионате мира.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхенчхане спортсменка завоевала серебряную медаль.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Триумф Валиевой и критика Тутберидзе. Как прошел первый этап Гран-при по фигурному катанию
Российский боец Ислам Махачев стал чемпионом UFC
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь