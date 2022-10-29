Тутберидзе разгромила Соколовскую — Трусова сама не своя. Итоги короткой программы в Сочи

В Сочи завершилась короткая программа у девушек. Лидирует Аделия Петросян — подопечная Этери Тутберидзе впервые в карьере исполнила тройной аксель.

Вторая — Александра Трусова, для которой это был первый старт под руководством нового тренера Светланы Соколовской.

Третья неожиданно Вероника Яметова из Екатеринбурга. Фигуристка с Урала смогла собрать чистую программу, в то время как одна из фавориток Софья Самоделкина выдала едва ли не худший прокат в карьере.

Самоделкина также тренируется в ЦСКА у Соколовской, и это явно не лучший день для специалиста. Смогут ли ее девушки собраться в произвольной и чем еще запомнился первый день второго этапа «Гран-при России»?

Фигуристка из Екатеринбурга Яметова обыграла столичных конкуренток

Сочи — особенный город в России. Где еще глубокой осенью, практически в ноябре, настолько погожая погода, что захочется даже искупаться? На пляже удивительно много людей. Полный аэропорт, самолеты из разных городов страны практически без свободных мест. Поэтому опасения, что проводить здесь этап «Гран-при» в последние дни октября не лучшая идея, были напрасны. Туристов много, пусть не так, как в пик сезона, но, с другой стороны, сейчас нет и переизбытка развлечений, как в разгар лета. Тем не менее собрать полные трибуны в первый день не удалось. Организаторы использовали только половину зрительских мест «Айсберга», и даже шесть тысяч кресел были избыточными. Пустой арена не казалась, но хотелось бы, конечно же, видеть на турнире с участием Александры Трусовой побольше людей.

Хотя был и другой плюс — те зрители, которые решились потратить минимум один день своего отпуска и тысячу рублей (минимальная стоимость билета) на фигурное катание, старались поддерживать каждого участника. Шумно было уже на танцах, которые организаторы выставили «под разогрев».

У девушек без оваций не осталась даже первая участница — Рената Губашева из Татарстана. И сразу же задала общий тон соревнованиям, высокий балл заработать помешала только помарка на каскаде. Следом за ней вышла Софья Захарова и заявила о себе как о кандидате на тройку лучших. По крайней мере, на «Гран-при» ISU в Канаде она бы заняла после короткой второе место. В Сочи же ее обошла еще в первой разминке Вероника Яметова. Спортсменка из Екатеринбурга — сильнейшая сейчас фигуристка России за пределами двух столиц.

Трусова отказалась от ультра-си и все равно ошиблась

Тем не менее было понятно: если не произойдет экстраординарного, то в лидерах должны оставаться звезды. К тому же на первом этапе «Гран-при» закрались подозрения, что у судей негласная установка — лояльнее относиться к признанным спортсменкам. Больше всего интриговала Аделия Петросян. Она давно обещала поработать над тройным акселем, а на шестиминутной разминке перед выходом на лед три раза сделала его без запинки.

Высокий, пролетный — как по учебнику. Софья Самоделкина на это ответила своим тройным акселем, но к нему мы уже привыкли. А вот что удивило, так это каскад тройной лутц+тройной риттбергер. Немного в мире имеется фигуристок, которые одновременно владеют и трикселем, и каскадом с риттбергером. А вот чтобы еще и в одной программе их собрать! Теоретически это сейчас самый сложный набор из возможных в принципе.

Удивительно, но без технических усложнений — Александра Трусова. Причин этого много — и последствия травмы, и психологические сложности, и адаптация к новому тренеру, и в целом сложные отношения Трусовой с тем же тройным акселем. Но и на каскад с риттбергером она не решилась. Катала дупель, флип и лутц-тулуп, и даже такой набор она не смогла сделать идеально. Александра сорвала каскад, а вместе с ним и презентацию себя под руководством Светланы Соколовской.

70 с небольшим баллов — это скорее дань уважения таланту, реальная картина была хуже. Есть вопросы и к самой постановке. Музыка певицы Индилиа Аинси Bas La Vida девушке в целом подходит, но в программе было много пустых мест. Это объяснимо с учетом тех куцых сроков, в которые она ставилась. Но, что важно, впервые в жизни тренеры дали возможность выбрать музыку самой спортсменке.

Самоделкина провалилась, а Петросян выдала первый тройной аксель

Правда, вот смысл постановки Трусова объяснить не смогла. По ее словам, идея — абстракция, так что смыслы каждый вкладывает в нее для себя сам. «Смотрела текст песни, — объясняет Александра. — Выбирала просто ту, которая мне нравится, не обращая внимания на слова. Я давно хотела французскую музыку». Понятное дело, что с такими ошибками бороться за победу в короткой не приходилось. В тройку попасть — уже хорошее дело.

Тем не менее в одном Трусова точно была первой — поддержке фанатов. Как встречали королеву квадов — не встречали никого ни до, ни после. Да на каток ближе к ее выступлению подошла даже Этери Тутберидзе. Одним глазом она готовила на лед Аделию Петросян, а вторым посматривала, как выступает ее бывшая ученица. Трусова говорит, что разошлись они без конфликта. Может, и так, но для Этери теперь обыграть Соколовскую — дело чести.

И пока что «Хрустальный» удерживает звание первой школы. Петросян выступила также не идеально, но покорила судей своим прочтением композиции Voila французской певицы Барбары Прави. Барбара всеми силами копирует Эдит Пиаф, а Аделия в свою очередь крайне похожа на юную Пиаф.

Кроме того, Петросян удалось впервые в карьере сделать тройной аксель. На официальном турнире. Она уже показывала его на контрольных прокатах, но в соревновательных условиях — впервые. Собой довольна не была, еще бы, ведь к каскаду были серьезные вопросы. И все же дискуссии могли быть только о разрыве баллов — лидерство Аделии неоспоримо.

С ним могла поспорить Самоделкина со своей заявкой мечты, но одно дело заявить, другое — сделать… Не получилось у Софьи ровным счетом ничего. «Зато собачка приехала», — сказала Соколовская своей второй ученице в кис-энд-край.