Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:05
Лорьян
Ницца
Футбол. Зарубежный
19:15
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал
Жирона
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Унион Б
Боруссия М
01
Хоккей. КХЛ
3-й период
Ак Барс
Нефтехимик
32
Хоккей. КХЛ
3-й период
Куньлунь
Авангард
23
Хоккей. КХЛ
3-й период
Спартак
СКА
45
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сочи
ЦСКА
04
Футбол. Зарубежный
19:30
Шальке-04
Фрайбург
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
Зенит
Футбол. Зарубежный
20:00
Лацио
Салернитана
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетик
Вильярреал
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Джерси
Коламбус
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал
Ноттингем Форест
50
Футбол. Зарубежный
17:00
Брест
Реймс
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Монако
Анже
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Клермон Фут
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн
Монпелье
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Кремонезе
Удинезе
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Специя
Фиорентина
12
Футбол. Зарубежный
21:30
Кельн
Хоффенхайм
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Торпедо
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Осасуна
Вальядолид
20
Футбол. Зарубежный
22:45
Лион
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Бетис
Футбол. Зарубежный
15:00
Осер
Аяччо
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Рубин
Балтика
33
Футбол. Зарубежный
14:30
Эмполи
Аталанта
02
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Адмирал
12
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Амур
10
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Нижний Новгород
21
Футбол. Премьер-лига
14:00
Сочи
Урал
22
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Краснодар-2
10
Хоккей. КХЛ
13:00
Динамо М
Торпедо
42
Хоккей. НХЛ
31.10
Чикаго
Миннесота
Хоккей. НХЛ
31.10
Анахайм
Торонто
Хоккей. НХЛ
31.10
Аризона
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
31.10
Вегас
Виннипег
Все события
Фоторепортажи
29ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком»
21ЦСКА и «Динамо» поделили очки в дерби
17:37 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Аделия Петросян выиграла этап Гран-при России в Сочи

Второе место заняла Софья Самоделкина, третье — Александра Трусова.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

СОЧИ, 30 октября. /ТАСС/. Аделия Петросян стала победительницей второго этапа Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования прошли в воскресенье в Сочи.

Петросян набрала по сумме двух программ 239,31 балла (78,92 за короткую программу + 160,39 за произвольную программу), второй стала Софья Самоделкина (218,73; 63,66 + 155,07), третьей — Александра Трусова (208,55; 70,20 + 138,35).

Петросян 15 лет, фигуристка является воспитанницей тренера Этери Тутберидзе. Она является победительницей Кубка Первого канала. В июне 2022 года Петросян вошла в список кандидатов во взрослую сборную России.

Самоделкиной 15 лет, она представляет школу ЦСКА и тренируется под руководством Светланы Соколовской. В сентябре 2021 года фигуристка стала серебряным призером этапа юниорского Гран-при.

Трусовой 18 лет, на ее счету серебро Олимпиады в Пекине, бронза чемпионата мира (2021) и две бронзовые награды чемпионатов Европы (2020, 2022). 1 октября стало известно, что Трусова перешла из тренерской группы Тутберидзе в ЦСКА в команду Соколовской.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Натан Чен заявил, что его раздражает неопределенность по делу Валиевой
Уехавшая из России пятикратная олимпийская чемпионка Давыдова не намерена отказываться от гражданства
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь