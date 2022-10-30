Фигуристка Аделия Петросян выиграла этап Гран-при России в Сочи

СОЧИ, 30 октября. /ТАСС/. Аделия Петросян стала победительницей второго этапа Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования прошли в воскресенье в Сочи.

Петросян набрала по сумме двух программ 239,31 балла (78,92 за короткую программу + 160,39 за произвольную программу), второй стала Софья Самоделкина (218,73; 63,66 + 155,07), третьей — Александра Трусова (208,55; 70,20 + 138,35).

Петросян 15 лет, фигуристка является воспитанницей тренера Этери Тутберидзе. Она является победительницей Кубка Первого канала. В июне 2022 года Петросян вошла в список кандидатов во взрослую сборную России.

Самоделкиной 15 лет, она представляет школу ЦСКА и тренируется под руководством Светланы Соколовской. В сентябре 2021 года фигуристка стала серебряным призером этапа юниорского Гран-при.