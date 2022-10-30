Кондратюк выиграл соревнования на этапе Гран-при в Сочи

Победителем турнира стал олимпийский чемпион Пекина Марк Кондратюк. В произвольной программе он набрал 104,51 балла. По сумме двух программ Кондратюк набрал 279,00 балла.

Второй результат показал Пётр Гумменик. Он набрал 74,04 балла. По сумме двух программ у Гуменника 236,63 балла. Тройку лучших замкнул Андрей Анисимов, набравший в короткой программе 74,08 балла. В сумме он набрал 235,40 балла.