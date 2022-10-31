Плющенко обвинил в предательстве бывшего тренера своей академии

Плющенко создал академию «Ангелы Плющенко» весной 2017 года, Василевский и его жена, бронзовый призер чемпионата Европы 1997 года Юлия Лавренчук, были в штабе двукратного олимпийского чемпиона, после чего покинули школу.

В настоящее время Василевский и Лавренчук работают в академии «Армия фигурного катания», под их руководством тренируются бывшая ученица Плющенко Анастасия Зинина и экс-фигуристка Этери Тутберидзе Любовь Рубцова.

"Считаю, что Алексей Василевский, ушедший четыре года назад вместе со своей супругой Юлией Лавренчук, меня предал. Тогда мы только начинали работу на маленьком катке, владелец которого был моим другом. Начинали с малышей, с шести утра уже был на льду. Потом ко мне потянулись сборники, и стало понятно, что нужен другой каток. Иначе четверные не разучить.

Так получилось, что мы расстались с деловым партнером, и пришлось переходить на другой каток. Как раз в это время уехал на полтора месяца на тур в Японию и оставил на хозяйстве Василевского, продолжая тренировочный процесс в режиме онлайн. Когда вернулся, узнал: мой помощник и коллега решил работать самостоятельно и уговорил многих родителей, чтобы ученики ушли.