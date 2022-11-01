Плющенко высказался о популярности сына

Экс-спортсмен подчеркнул, что у юного фигуриста 1,5 миллиона подписчиков в социальных сетях. «Всеми подобными вопросами занимается Яна Рудковская. Я в пиар не лезу. Занимаюсь мужским воспитанием и тренирую Сашу», — заявил он.

Бывший фигурист добавил, что его сын занимается не только фигурным катанием, а еще плаванием и боксом. «То, что нашего ребенка стали меньше обсуждать, ему только на пользу», — отметил Плющенко.