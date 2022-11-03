В Перми состоится этап Гран-при России по фигурному катанию

В Перми впервые состоится масштабный турнир по фигурному катанию с участием сильнейших спортсменов страны.

На лед УДС «Молот» 25—28 ноября 2022 года выйдут сильнейшие фигуристы России. Они примут участие в этапе Гран-при на призы губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. (0+).

В число 150 участников крупнейшего российского турнира войдут призеры и чемпионы мира, Олимпийских игр Елизавета Туктамышева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Им конкуренцию постараются составить пермские спортсмены — спортивные пары Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, Юлия Артемьева и Алексей Брюханов.

Стоит отметить, Александр Галлямов — уроженец Прикамья. Он родился 28 августа 1999 года в Березниках.

Приобрести билеты на этап Гран-при в Перми можно будет на сайте kassir.ru