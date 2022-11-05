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13:50 (мск), источник: ТАСС

Белорусские фигуристы выступают на этапе Гран-при России в Казани вне конкурса

КАЗАНЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Фигуристы из Белоруссии принимают участие в этапе Гран-при России в Казани вне конкурса. Об этом ТАСС в субботу сообщили в оргкомитете этапа.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в юниорских соревнованиях на этапе в Казани выступил белорусский дуэт Екатерина Андреева и Дмитрий Блинов. 3 ноября дуэт сообщил ТАСС, что планирует выступить на этапе Гран-при в Самаре, который состоится с 16 по 18 ноября.

«Представители Белоруссии принимают участие в российском Гран-при вне конкурса», — сообщили в оргкомитете этапа.

Во взрослых соревнованиях на этапе Гран-при России в Казани, который пройдет 5—6 ноября, выступят белорусы Виктория Сафонова (женское одиночное), Александр Лебедев (мужское), спортивная пара Екатерина Юрова / Дмитрий Бушланов.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских конькобежцев, шорт-трекистов и фигуристов от всех своих соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. На июньском конгрессе ISU отстранение было продлено.

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