Белорусские фигуристы выступают на этапе Гран-при России в Казани вне конкурса

Ранее в юниорских соревнованиях на этапе в Казани выступил белорусский дуэт Екатерина Андреева и Дмитрий Блинов. 3 ноября дуэт сообщил ТАСС, что планирует выступить на этапе Гран-при в Самаре, который состоится с 16 по 18 ноября.

«Представители Белоруссии принимают участие в российском Гран-при вне конкурса», — сообщили в оргкомитете этапа.

Во взрослых соревнованиях на этапе Гран-при России в Казани, который пройдет 5—6 ноября , выступят белорусы Виктория Сафонова (женское одиночное), Александр Лебедев (мужское), спортивная пара Екатерина Юрова / Дмитрий Бушланов.