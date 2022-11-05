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17:58 (мск), источник: Sport24

Ягудин: Трусова — мировой лидер женского катания по техническому оснащению. Но сейчас она далека от своего пика

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин в беседе с корреспондентом Sport24 Константином Лесиком высказался о форме Александры Трусовой, которая заняла 3-е место на 2-м этапе Гран-при России.

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Источник: РИА "Новости"

— Можно ли говорить, что в Сочи мы увидели новую Сашу Трусову, или она на стадии перестройки?

— Программы новые, кардинальные изменения, переход, постолимпийский сезон, переход из одной группы в другую — это все большие перемены. Но в отношении Саши Александр Жулин был достаточно красноречив в описании. Мне кажется, что она прилично утратила на данный момент. Возможно, потому что были эти глобальные изменения, и она будет входить в форму. Дай бог. Я хочу, чтобы это произошло.

Но вспомним начало олимпийского сезона с попытками всех четверных… Сейчас ни одного, и с ошибкой в короткой программе на тройном прыжке. Извините, это лидер, мировой лидер женского катания по техническому оснащению. Далека Саша, как мне кажется, в данный момент от своего пика формы. Я думаю, что она это сама прекрасно это знает. Говорю, что вижу.

— Переход был ошибкой? Или это просто проблема постолимпийского сезона?

— Считаю, что дело не в переходе, а в целом.

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