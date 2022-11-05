Фигуристка Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Казани

КАЗАНЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию. Прокаты прошли в субботу в Казани.

Валиевой 16 лет, она является олимпийской чемпионкой 2022 года в командном турнире, чемпионкой России (2021) и победительницей чемпионата Европы (2022). Ей принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ. Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе.