Абсолютная прима! Арбитры вновь нескромно судят Валиеву на этапе Гран-при

Текущие события
Хоккей. НХЛ
22:00
Виннипег
Чикаго
Хоккей. НХЛ
1-й период
Коламбус
Колорадо
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эвертон
Лестер
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вердер
Шальке-04
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сельта
Осасуна
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аталанта
Наполи
12
Хоккей. НХЛ
перерыв
Детройт
Айлендерс
20
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Специя
Футбол. Зарубежный
23:00
Анже
Ланс
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Альмерия
Хоккей. НХЛ
23:00
Эдмонтон
Даллас
Футбол. Зарубежный
19:00
Аяччо
Страсбур
42
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Нижний Новгород
01
Футбол. Зарубежный
18:15
Вальядолид
Эльче
21
Футбол. Зарубежный
18:00
Лидс
Борнмут
43
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Фулхэм
21
Футбол. Зарубежный
18:00
Ноттингем Форест
Брентфорд
22
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон
Брайтон
23
Хоккей. НХЛ
6.11
Вашингтон
Аризона
Хоккей. НХЛ
6.11
Монреаль
Вегас
Хоккей. НХЛ
6.11
Оттава
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
6.11
Питтсбург
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
6.11
Тампа-Бэй
Баффало
Хоккей. НХЛ
6.11
Торонто
Бостон
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Айнтрахт Ф
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Бохум
30
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Бавария
23
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
13
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Вольфсбург
03
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Сассуоло
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Салернитана
Кремонезе
22
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Салават Юлаев
23
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Металлург
43
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Ахмат
12
Футбол. Премьер-лига
16:30
Факел
Краснодар
33
Футбол. Зарубежный
16:00
Хетафе
Кадис
00
Хоккей. НХЛ
6.11
Ванкувер
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
6.11
Калгари
Нью-Джерси
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Сибирь
Б
12
Хоккей. НХЛ
6.11
Лос-Анджелес
Флорида
Хоккей. НХЛ
6.11
Сан-Хосе
Анахайм
Футбол. Премьер-лига
14:00
Сочи
Спартак
11
Хоккей. КХЛ
13:00
Торпедо
Локомотив
04
Все события
Фоторепортажи
13Первый матч «Авангарда» на новом стадионе в Омске
13Церемония вручения премии «Золотой мяч»
20:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Абсолютная прима! Арбитры вновь нескромно судят Валиеву на этапе Гран-при

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева лидирует на этапе Гран-при в Казани после короткой программы. РИА Новости Спорт рассказывает, кто пытался оказать ей сопротивление.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Короткая программа в Казани изначально была достаточно предсказуемой. После снятия Софьи Муравьевой, владеющей тройным акселем и получающей щедрые баллы за компоненты, бороться на равных с Валиевой стало просто некому. На родном для себя льду в Казани она выступила абсолютной примой. Все внимание, все мягкие игрушки с трибун достались ей. Все самые высокие надбавки за элементы… Ну, вы поняли.

Камила приехала на родину с базовой короткой программой без сложных прыжков. Очевидно, что последствия травмы дают о себе знать. Боевую форму она пока только набирает. Двойной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного флипа. Похожий контент демонстрировали все участницы, но никто из них даже близко не подошел к отметке в 80 баллов. А Валиева набрала 83,3!

Олимпийская чемпионка прекрасно справилась с двумя из трех прыжковых элементов. Однако на каскадном лутце немного «вывалилась». К слову, за этот элемент она получила самые высокие надбавки — 2,12 балла. Лишь трое из семи судей выставили ей за него «+3». Остальные же оценили элемент на «+4» при максимально возможной оценке «+5».

Можно сказать, что тренд на поддержку Камилы продолжается. Стратегически это, возможно, даже правильно. Ведь именно на нее в Казани собрался полный ледовый дворец. После пустых трибун «Айсберга» на сочинском этапе видеть подобное чрезвычайно радостно.

Источник: РИА "Новости"

«Каталась в Казани лет в восемь или девять. Арена вроде не так сильно изменилась. Дома кататься не волнительно. Родной дом, все тебя любят. Как можно волноваться, если тебя так ждут», — сказала Валиева журналистам после проката.

Ближе всех к Камиле подобралась девочка-ураган из Екатеринбурга Вероника Яметова. Свою темповую, размашистую короткую программу, напичканную оригинальными фишками под завязку, она выполнила без каких-либо нареканий. Примечательно, что изначально Вероника не должна была выступать в Казани. О том, что она заявлена на третий этап, стало известно в последний момент.

Источник: РИА "Новости"

«Оказалась здесь случайно. Некоторые девочки снялись из-за травм, нас попросили приехать. Катать два этапа подряд для меня не тяжело», — рассказала она журналистам.

Арбитры оценили ее выступление на 75,90 балла. Здесь есть плюсы и минусы. Плюсы очевидны — Вероника получила не только свой личный рекорд по сумме баллов, но и показала лучшие результаты по технике (40,86) и компонентам (35,06). На ее примере можно сказать, что арбитры начинают замечать таланты из регионов и достойно оценивать их.

Во время загрузки произошла ошибка.

Однако не очень понятно, как между Валиевой и Яметовой, показавшими примерно равные по качеству прокаты, может возникнуть почти 7,5 балла разницы? Да, Камила выступила замечательно и заслуженно занимает промежуточное первое место. Но есть ощущение, что разрыв мог бы быть и скромнее. Ведь колоссального перевеса над соперницами Валиева прямо сейчас не имеет.

Промежуточное третье место занимает 18-летняя Ксения Синицына (70,54) — самая взрослая участница казанского этапа из числа топов. Несколько лет назад она соревновалась с Валиевой на юниорском уровне и считалась перспективной. У Ксении не было ультра-си, зато она прыгала сложный каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, дающий серьезное преимущество при чистом исполнении.

Источник: РИА "Новости"

Затем Синицына столкнулась с проблемами со здоровьем и долгое время приходила в себя, пока Камила уверенными шагами забиралась на вершину. Сейчас она находится в роли догоняющей. Однако это совершенно никак не сказывается на ее вкрадчивом, кошачьем катании.

В короткой программе Синицына заметно осторожничала, а на каскадном тройном тулупе допустила недокрут, что сказалось на итоговых баллах. Однако выступление вышло достойным. Особенно для спортсменки, еще совсем недавно планировавшей уйти из одиночного катания в парное.

«Было много раздумий, продолжать или нет, в межсезонье, но поддержка болельщиков помогла, — сказала она после проката. — Появилось желание радовать их. Парное катание — это не мое».

Произвольная программа на этапе Гран-при России в Казани пройдет в воскресенье.

Автор: Влад Жуков

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стали известны последние слова Милохина перед расставанием с Медведевой
Стала известна причина внезапной смерти российского бойца ММА
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь