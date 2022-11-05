Абсолютная прима! Арбитры вновь нескромно судят Валиеву на этапе Гран-при

Короткая программа в Казани изначально была достаточно предсказуемой. После снятия Софьи Муравьевой, владеющей тройным акселем и получающей щедрые баллы за компоненты, бороться на равных с Валиевой стало просто некому. На родном для себя льду в Казани она выступила абсолютной примой. Все внимание, все мягкие игрушки с трибун достались ей. Все самые высокие надбавки за элементы… Ну, вы поняли.

Камила приехала на родину с базовой короткой программой без сложных прыжков. Очевидно, что последствия травмы дают о себе знать. Боевую форму она пока только набирает. Двойной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного флипа. Похожий контент демонстрировали все участницы, но никто из них даже близко не подошел к отметке в 80 баллов. А Валиева набрала 83,3!

Олимпийская чемпионка прекрасно справилась с двумя из трех прыжковых элементов. Однако на каскадном лутце немного «вывалилась». К слову, за этот элемент она получила самые высокие надбавки — 2,12 балла. Лишь трое из семи судей выставили ей за него «+3». Остальные же оценили элемент на «+4» при максимально возможной оценке «+5».

Можно сказать, что тренд на поддержку Камилы продолжается. Стратегически это, возможно, даже правильно. Ведь именно на нее в Казани собрался полный ледовый дворец. После пустых трибун «Айсберга» на сочинском этапе видеть подобное чрезвычайно радостно.

«Каталась в Казани лет в восемь или девять. Арена вроде не так сильно изменилась. Дома кататься не волнительно. Родной дом, все тебя любят. Как можно волноваться, если тебя так ждут», — сказала Валиева журналистам после проката.

Ближе всех к Камиле подобралась девочка-ураган из Екатеринбурга Вероника Яметова. Свою темповую, размашистую короткую программу, напичканную оригинальными фишками под завязку, она выполнила без каких-либо нареканий. Примечательно, что изначально Вероника не должна была выступать в Казани. О том, что она заявлена на третий этап, стало известно в последний момент.

«Оказалась здесь случайно. Некоторые девочки снялись из-за травм, нас попросили приехать. Катать два этапа подряд для меня не тяжело», — рассказала она журналистам.

Арбитры оценили ее выступление на 75,90 балла. Здесь есть плюсы и минусы. Плюсы очевидны — Вероника получила не только свой личный рекорд по сумме баллов, но и показала лучшие результаты по технике (40,86) и компонентам (35,06). На ее примере можно сказать, что арбитры начинают замечать таланты из регионов и достойно оценивать их.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/abhS_NmwRdo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако не очень понятно, как между Валиевой и Яметовой, показавшими примерно равные по качеству прокаты, может возникнуть почти 7,5 балла разницы? Да, Камила выступила замечательно и заслуженно занимает промежуточное первое место. Но есть ощущение, что разрыв мог бы быть и скромнее. Ведь колоссального перевеса над соперницами Валиева прямо сейчас не имеет.

Промежуточное третье место занимает 18-летняя Ксения Синицына (70,54) — самая взрослая участница казанского этапа из числа топов. Несколько лет назад она соревновалась с Валиевой на юниорском уровне и считалась перспективной. У Ксении не было ультра-си, зато она прыгала сложный каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, дающий серьезное преимущество при чистом исполнении.

Затем Синицына столкнулась с проблемами со здоровьем и долгое время приходила в себя, пока Камила уверенными шагами забиралась на вершину. Сейчас она находится в роли догоняющей. Однако это совершенно никак не сказывается на ее вкрадчивом, кошачьем катании.

В короткой программе Синицына заметно осторожничала, а на каскадном тройном тулупе допустила недокрут, что сказалось на итоговых баллах. Однако выступление вышло достойным. Особенно для спортсменки, еще совсем недавно планировавшей уйти из одиночного катания в парное.

«Было много раздумий, продолжать или нет, в межсезонье, но поддержка болельщиков помогла, — сказала она после проката. — Появилось желание радовать их. Парное катание — это не мое».

Произвольная программа на этапе Гран-при России в Казани пройдет в воскресенье.

Автор: Влад Жуков