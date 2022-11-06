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16:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Валиева выиграла этап Гран-при России в Казани

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Победительница командного турнира Олимпиады-2022 фигуристка Камила Валиева стала победительницей третьего этапа Гран-при России, который проходит в Казани.

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Источник: РИА "Новости"

Олимпийская чемпионка 2022 года получила 241,72 балла (83,30 балла за короткую программу + 158,42 балла за произвольную программу). Второй стала Вероника Яметова (210,34; 75,90+134,44). Третью строчку заняла Ксения Синицына (207,55; 70,54+137,01).

Позднее в воскресенье произвольные программы представят спортивные пары и мужчины.

Серия Гран-при включает шесть турниров, которые примут Москва (дважды), Сочи, Казань, Самара и Пермь. Победители этапов серии получат по 500 тысяч рублей призовых, серебряные призеры — по 300 тысяч, бронзовые — по 200 тысяч.

Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине. Сразу после этого стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил Валиеву к участию в личном турнире на Играх, где она заняла четвертое место. Международный олимпийский комитет отложил церемонию награждения призеров командного турнира до окончания расследования дела Валиевой.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно будет действовать до особого уведомления.

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