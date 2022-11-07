Тарасова отказалась назвать Валиеву лучшей фигуристкой России

Ее слова приводит РБК.

«Во-первых, еще не начался чемпионат России, во-вторых, у нас есть несколько ведущих фигуристок», — объяснила свое мнение Тарасова. Она назвала победу Валиевой на этапе Гран-при в Казани заслуженной, отметив ее большой отрыв от второго места.

6 ноября Валиева выиграла третий этап Гран-при России, прошедший в Казани. Фигуристка набрала за оба проката 241,72 балла. На втором месте расположилась Вероника Яметова с 210,34 балла. Третьей стала Ксения Синицына (207,55 балла).