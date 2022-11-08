Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Барыс
Витязь
01
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
20:30
Вольфсбург
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Наполи
Эмполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Специя
Удинезе
Футбол. Зарубежный
21:00
Эльче
Жирона
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
СКА
31
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Вальядолид
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Динамо М
21
Футбол. Зарубежный
22:30
Бавария
Вердер
Футбол. Зарубежный
22:30
Бохум
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Герта
Футбол. Зарубежный
22:45
Кремонезе
Милан
Футбол. Зарубежный
23:30
Осасуна
Барселона
Хоккей. НХЛ
9.11
Баффало
Аризона
Хоккей. НХЛ
9.11
Нью-Джерси
Калгари
Хоккей. НХЛ
9.11
Оттава
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
9.11
Рейнджерс
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
9.11
Торонто
Вегас
Хоккей. НХЛ
9.11
Филадельфия
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
9.11
Детройт
Монреаль
Хоккей. НХЛ
9.11
Тампа-Бэй
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
9.11
Виннипег
Даллас
Хоккей. НХЛ
04:00
Вашингтон
Эдмонтон
54
Все события
Фоторепортажи
13Церемония вручения премии «Золотой мяч»
15«Зенит» забил семь голов «Сочи»
14:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Дочь Тутберидзе отказалась от участия в турнире в России

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, не примут участие в четвертом этапе серии Гран-при России. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Спортсмены не смогут принять участия в московском этапе, однако сохраняют надежду все-таки выступить в Перми», — заявил Горшков. В Москве соревнования пройдут с 11 по 13 ноября. Фигуристы также заявлены для участия в этапе в Перми, который состоится с 25 по 27 ноября.

Ранее Дэвис, являющаяся дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, и Смолкин отказались от выступления на контрольных прокатах сборной России. Спортсмены, живущие в США, объяснили это решение проблемами с документами для выезда из страны партнера.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Также на счету пары серебро чемпионата России и бронза первенства страны среди юниоров.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Поражение Трусовой и новые опасные элементы. Итоги второго Гран-при России по фигурному катанию
Медведев вернулся в топ-3 рейтинга ATP
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь