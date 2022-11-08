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16:37 (мск), источник: ТАСС

WADA передало дело Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд

ТАСС, 8 ноября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело олимпийской чемпионки по фигурному катанию в командном турнире Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом во вторник на своей странице в Twitter сообщил глава WADA Витольд Банька.

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Источник: РИА "Новости"

«Несмотря на официальное уведомление РУСАДА о скорейшем разрешении дела Камилы Валиевой, никакого прогресса достигнуто не было, — сказал Банька. — Поэтому я могу подтвердить, что WADA официально передало дело непосредственно в Спортивный арбитражный суд».

21 октября РУСАДА выступило с заявлением о том, что не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу фигуристки. Она является несовершеннолетней спортсменкой, в соответствии с пунктом 4.1 Международного стандарта по обработке результатов все процессы и процедуры, связанные с обработкой результатов, включая обвинение и окончательное решение, являются конфиденциальными. 14 сентября глава РУСАДА Вероника Логинова сообщила ТАСС, что расследование по делу фигуристки завершено, а отдел по обработке результатов приступил к подготовке всех необходимых документов для слушаний в дисциплинарном антидопинговом комитете.

С призывом обнародовать вердикт по делу Валиевой кроме WADA выступили Международный союз конькобежцев (ISU), Международный олимпийский комитет (МОК).

В пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. 8 февраля Российское антидопинговое агентство наложило временное отстранение на Валиеву, которое она на следующий день успешно оспорила в независимом дисциплинарном комитете РУСАДА. МОК, WADA и ISU подали апелляции на это решение в Спортивный арбитражный суд. САS не удовлетворил эти иски, посчитав, что на основании очень ограниченных фактов по этому делу и после рассмотрения соответствующих юридических вопросов временное отстранение на фигуристку не может быть наложено из-за исключительных обстоятельств, так как несовершеннолетняя спортсменка является «защищенным лицом» в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место.

Валиева тренируется в группе под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка завоевала золото командного турнира на Олимпиаде в Пекине, она является чемпионкой России и Европы. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.

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