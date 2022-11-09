Аделина Сотникова впервые показала свои фотографии периода беременности

Спортсменка впервые показала, как выглядела, когда была беременной. Ранее в ноябре стало известно, что 26-летняя Сотникова стала мамой.

«Теперь можно поделиться фото своей беременности. Животик не такой видный, но потихонечку растёт», — подписала она фотографии.