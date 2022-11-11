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19:12 (мск), источник: ТАСС

МОК приветствует инициативу WADA о передаче дела Валиевой в Спортивный арбитражный суд

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) приветствует инициативу Всемирного антидопингового агентства (WADA) передать дело российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МОК.

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Источник: РИА "Новости"

8 ноября WADA передало дело Валиевой в CAS, сославшись на то, что дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) затягивает процесс.

«МОК приветствует инициативу WADA передать дело в Спортивный арбитражный суд. Тест был проведен не на Олимпиаде, но его результат оказывает влияние на итоги командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, поэтому МОК надеется, что CAS и все заинтересованные стороны быстро рассмотрят это дело. Завершение рассмотрения дела позволит Международному союзу конькобежцев установить окончательные результаты командных соревнований по фигурному катанию на этих Играх, а МОК — принять решение о распределении медалей. Это отвечает интересам всех участников, особенно спортсменов, которые еще не смогли получить свои медали с Игр в Пекине», — рассказали в пресс-службе МОК.

14 сентября РУСАДА сообщило о завершении расследования по делу Валиевой, отдел по обработке результатов приступил к подготовке всех необходимых документов для слушаний в дисциплинарный комитет. 21 октября агентство заявило, что не намерено озвучивать дату слушаний и решение комитета, поскольку антидопинговые правила требуют сохранять в тайне детали дела несовершеннолетнего спортсмена.

Валиева, которой в апреле исполнилось 16 лет, подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в ее пробе от 25 декабря, однако результат проверки был обнародован только в феврале, во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. Второе место в командных соревнованиях заняла сборная США, третьими стали японцы, четвертыми — канадцы.

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