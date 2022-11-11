МОК приветствует инициативу WADA о передаче дела Валиевой в Спортивный арбитражный суд

8 ноября WADA передало дело Валиевой в CAS, сославшись на то, что дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) затягивает процесс.

«МОК приветствует инициативу WADA передать дело в Спортивный арбитражный суд. Тест был проведен не на Олимпиаде, но его результат оказывает влияние на итоги командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, поэтому МОК надеется, что CAS и все заинтересованные стороны быстро рассмотрят это дело. Завершение рассмотрения дела позволит Международному союзу конькобежцев установить окончательные результаты командных соревнований по фигурному катанию на этих Играх, а МОК — принять решение о распределении медалей. Это отвечает интересам всех участников, особенно спортсменов, которые еще не смогли получить свои медали с Игр в Пекине», — рассказали в пресс-службе МОК.

14 сентября РУСАДА сообщило о завершении расследования по делу Валиевой, отдел по обработке результатов приступил к подготовке всех необходимых документов для слушаний в дисциплинарный комитет. 21 октября агентство заявило, что не намерено озвучивать дату слушаний и решение комитета, поскольку антидопинговые правила требуют сохранять в тайне детали дела несовершеннолетнего спортсмена.