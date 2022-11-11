Грузинский фигурист Квителашвили ушел от Тутберидзе. В чем причина?

Призер чемпионата Европы-2020 Морис Квителашвили покинул Россию. Грузинский фигурист много лет тренировался под руководством Этери Георгиевны Тутберидзе, но теперь выбрал для себя новый путь. Морис будет работать в Италии с командой специалистов, в которую, в частности, входит Лоренцо Магри.

Информацию подтвердила представитель Федерации фигурного катания Грузии Мелитта Тагаури. Она также сообщила, что о причинах такого решения сам фигурист расскажет позже:

«О причинах, по которым он ушел от Тутберидзе, он расскажет сам в микст-зоне, когда его об этом спросят. Но ему никто не рекомендовал сменить клуб на нероссийский для участия в международных стартах. Ника Егадзе (грузинский фигурист, работающий в Москве в группе Тутберидзе. — Прим. “СЭ”) сейчас выступает на международных соревнованиях, только что во Франции выступал за “Хрустальный”. Никаких проблем с этим нет», — приводит РИА «Новости» слова Тагаури.

Морис был одним из ветеранов группы — к Тутберидзе фигурист перешел в далеком 2013 году, когда выступал еще на юниорском уровне. Но теперь, спустя почти 10 лет, тандем распался.

Морис Квителашвили | Источник: Спорт-Экспресс

Гражданство

Квителашвили очень часто принимали за своего в России. Изначально фигурист, который родился в Москве, действительно выступал под российским флагом. А его карьера начала активно развиваться после смены тренеров — в тринадцатилетнем возрасте Квителашвили попал в группу Этери Георгиевны.

Хоть и началось это сотрудничество с достаточно жесткой подачи Тутберидзе — в ее стиле. Однако такое нетипичное начало стало для фигуриста хорошей мотивацией:

«Или работаем, или…». И она указала на дверь. Как видите, до сих пор катаюсь. В тот момент мне родители здорово помогли. Не давили, правильно настроили и дали возможность самому выбирать. Повзрослел, стал умнее", — рассказывал Морис в интервью ФФККР в 2014 году.

Квителашвили за первый год с новым тренерским штабом успел дебютировать на чемпионате России, юниорском «Гран-при», стал пятым на универсиаде, а также выиграл финал Кубка России. А через год он участвовал уже во взрослой серии, где на этапе в Москве заменил Михаила Коляду, получившего травму. Больших достижений добиться ему не удалось, и весной 2016 года спортсмен решил сменить флаг — начал выступать за Грузию.

Этери Тутберидзе | Источник: Спорт-Экспресс

Тренер

Тем не менее в тренерском штабе Тутберидзе фигуристу заложили основы — в частности, поставили четверные прыжки. Но Квителашвили не хватало стабильности в катании — он и сам это прекрасно понимал:

«У Этери Георгиевны и Сергея Викторовича Дудакова я научился всему. Четверные освоил — сальхов и тулуп, другие прыжки исполняю. В принципе, с таким набором можно спокойно конкурировать на международном уровне. Другие элементы стараюсь подтягивать. Но стабильности нет», — рассказал Морис в 2014 году.

За все эти годы спортсмен завоевал несколько медалей на этапах «Гран-при», турнирах серии «Челленджер», участвовал в двух Олимпиадах и нескольких чемпионатах мира, становился чемпионом Грузии и бронзовым призером Европейского первенства. В следующем году с момента прихода Мориса стукнуло бы уже целых 10 лет.

Он был одним из ярких представителей штаба, дружил с нашими фигуристами, с которыми часто пересекался на соревнованиях в России и не только, а с кем-то даже делил лед. Девчонки из штаба Тутберидзе даже помогали Морису в выступлениях: так в показательном номере на музыку из фильма «Аладдин» лампу-реквизит ему выносили Камила Валиева и Александра Трусова. Но этому сотрудничеству пришел конец.

«Да, это так, тренируюсь в Италии в настоящее время. Решение было совместное — с грузинской федерацией и моими тренерами. Возможно, какие-то моменты в тренировочном процессе будут еще меняться», — сообщил Квителашвили РИА «Новости».

Морис Квителашвили | Источник: Спорт-Экспресс

Будущее

Решение грузинского фигуриста можно объяснить несколькими причинами. Морис в группе Тутберидзе был одним из счастливчиков и мог ездить на зарубежные соревнования. На него не распространялся международный бан, который наложен на российских спортсменов. Квителашвили мог заявляться на турниры, в настоящее время он готовится выступить на этапе серии «Гран-при» в Великобритании.

О давлении на фигуриста из-за выступлений в России сказала представитель федерации Грузии. Она заявила, что никто не рекомендовал Морису сменить штаб. Но, по словам самого Квителашвили, это решение было принято федерацией и тренерами. Возможно, позднее он сам скажет об этом.

Вполне вероятно, что его уход связан с желанием перемен. Фигуристу уже 27, а по-настоящему крупных побед в его карьере пока не было. Всему виной все то же отсутствие стабильности, о котором Морис говорил много лет назад. Он владеет неплохим для мужчины-одиночника прыжковым набором, но кататься чисто у него получается далеко не всегда.

Реакция на уход фигуриста от Тутберидзе получилась стандартной. Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев считает, что переход негативно скажется на карьере Квителашвили.

«Дай бог ему здоровья. Где бы он ни находился после работы с Этери Георгиевной, у него ничего не получится. Все великие свершения случаются только в России! Пусть они зарубят себе раз и навсегда. Никогда нельзя уезжать оттуда, где тебе хорошо и где тебе по-настоящему хотели добра», — сказал Лайшев «СЭ».

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова допустила, что некоторые российские фигуристы могут последовать примеру Мориса.

«С какой стати вы интересуетесь грузинскими спортсменами? Тренировался в России? Ну и что? Теперь будет тренироваться там. Наверное, лучше спросить у тренеров, а не у меня. Не боюсь ли я того, что российские фигуристы тоже поедут тренироваться за границу? Не знаю. Такое может быть. Допускаю, что это возможно. Имеет ли это смысл для фигуристов? Иногда кажется, что это не имеет смысла, иногда кажется, что имеет. Так ведь уже было лет десять назад», — сказала Тарасова «СЭ».