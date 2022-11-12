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17:36 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Туктамышева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Москве

Второй результат у Софьи Акатьевой, третий — у Софьи Муравьевой.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Елизавета Туктамышева в субботу заняла первое место в короткой программе на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве.

Туктамышева набрала 84,05 балла. Второе место заняла Софья Акатьева (83,39 балла), третье — Софья Муравьева (82,24).

Произвольная программа пройдет в воскресенье.

В танцах на льду после ритм-танца лидируют Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол (78,01). Второй результат показали Софья Тютюнина и Андрей Багин (77,73), третий — Ирина Хавронина и Дарио Чиризано (77,26).

Туктамышевой 25 лет, она является чемпионкой мира и Европы 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года, бронзовым призером чемпионата Европы 2013 года, победительницей финала серии Гран-при сезона-2014/15. Также на счету Туктамышевой золото командного чемпионата мира 2021 года.

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