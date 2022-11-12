Фигуристка Туктамышева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Москве

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Елизавета Туктамышева в субботу заняла первое место в короткой программе на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве.

Туктамышева набрала 84,05 балла. Второе место заняла Софья Акатьева (83,39 балла), третье — Софья Муравьева (82,24).

Произвольная программа пройдет в воскресенье.

В танцах на льду после ритм-танца лидируют Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол (78,01). Второй результат показали Софья Тютюнина и Андрей Багин (77,73), третий — Ирина Хавронина и Дарио Чиризано (77,26).