Фигуристы Мишина и Галлямов показали в короткой программе результат выше мирового рекорда

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, в субботу на четвертом этапе Гран-при России получили баллы выше мирового рекорда в короткой программе. Соревнования проходят в Москве.

Мишина и Галлямов получили 86,47 балла. Второе место заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (74,75), третье — Дарья Бояринцева и Роман Плешков (70,21).

Мировой рекорд в короткой программе принадлежит олимпийским чемпионам 2022 года китайцам Суй Вэньцзин и Хань Цунь (84,41). Новое достижение не будет официально зарегистрировано, так как Международный союз конькобежцев (ISU) фиксирует только рекорды, установленные на соревнованиях под своей эгидой.

Произвольная программа пройдет в воскресенье.