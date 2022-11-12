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18:46 (мск), источник: ТАСС

Фигуристы Мишина и Галлямов показали в короткой программе результат выше мирового рекорда

На этапе Гран-при России в Москве спортсмены показали результат 86,47 балла.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, в субботу на четвертом этапе Гран-при России получили баллы выше мирового рекорда в короткой программе. Соревнования проходят в Москве.

Мишина и Галлямов получили 86,47 балла. Второе место заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (74,75), третье — Дарья Бояринцева и Роман Плешков (70,21).

Мировой рекорд в короткой программе принадлежит олимпийским чемпионам 2022 года китайцам Суй Вэньцзин и Хань Цунь (84,41). Новое достижение не будет официально зарегистрировано, так как Международный союз конькобежцев (ISU) фиксирует только рекорды, установленные на соревнованиях под своей эгидой.

Произвольная программа пройдет в воскресенье.

Мишиной 21 год, Галлямову — 23. В 2022 году они стали олимпийскими чемпионами в командных соревнованиях, а также бронзовыми призерами в индивидуальном турнире. В 2021 году спортсмены выиграли чемпионат мира, в 2022 году — чемпионат Европы. Также в 2021 году Мишина и Галлямов стали победителями командного чемпионата мира.

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