Золото Туктамышевой и борьба учениц Плющенко и Тутберидзе. Итоги четвертого этапа Гран-при России по фигурному катанию

До последнего сохранялась интрига у одиночников, где пытался реабилитироваться за прошлые провалы Михаил Коляда, а также у одиночниц, где Елизавета Туктамышева соперничала с юными ученицами Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. В турнире спортивных пар демонстрировали свой уровень Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а в танцах на льду мощный дебют получился у Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола. Как распределились места и чем удивили одни из лучших спортсменов России — в материале «Ленты.ру».

«Наверное, уже ничего от него не жду»

Михаил Коляда проиграл очередной старт. После короткой программы он захватил лидерство, однако в произвольной упал с четверного тулупа, оставшись в результате вообще без квадов, а также сдвоил тулупы в каскадах. Запаса, созданного после первого дня соревнований, не хватило, и Коляда опустился на третью строчку, пропустив вперед Петра Гуменника и Евгения Семененко.

Главная проблема Коляды всегда была в голове, и эта произвольная — уже неизвестно какое по счету тому доказательство. Слова о том, что он самый одаренный фигурист России, изрядно набили оскомину, потому что в результатах это не выражается уже несколько лет. Почему что-то раз за разом не стыкуется в работе у спортсмена, объяснить логически просто невозможно.

«Вновь лицезреем эту произвольную программу. Появляется ощущение, что это не “Танго в сумасшедшем доме”, это сумасшедший дом. Даже не то что обидно… Некоторым спортсменам столько не дано, сколько ему. Но они цепляются за малейшие шансы вытащить прыжки. Многие могут на меня пенять: “Это твои проблемы, что ты требуешь и ждешь”. Но… Уже, наверное, не жду», — посетовал олимпийский чемпион Алексей Ягудин в эфире Первого канала.

С журналистами Коляда традиционно был немногословен и неприветлив. Чего стоит только диалог:

— Не было мыслей четверной во второй половине попытаться сделать, чтобы догнать?

— Таких мыслей не было.

— Перестраиваться сложно?

— Что-то вопросы такие сложные.

Евгений Семененко восстанавливается после травмы, однако это не помешало ему исполнить обе программы на хорошем уровне. В короткой он, правда, сделал бабочку в каскаде, зато чисто — квад-сальхов.

В произвольной выехал с двух четверных тулупов (один в каскаде) и четверного сальхова (хотя и со степ-аутом). «Я считаю, что первое соревнование после длительного перерыва провел успешно. Прокатом доволен, сегодня выходил с более боевым настроем, чем вчера. Вчера было непривычно, потому что был длительный перерыв, а после таких перерывов тяжеловато возвращаться в соревновательный процесс», — рассказал он после.

Гуменник шел вторым за Колядой после короткой, в которой исполнил суперконтент: четверной сальхов — тройной тулуп, четверной риттбергер (не такой уж популярный прыжок) и тройной аксель. В произвольной он чисто сделал три четверных (в том числе риттбергер) и обошелся без падений на остальных прыжках. «Проанализировал свои программы, выбрал оптимальный вариант и не ошибся», — заметил фигурист после победы.

Назвать золото Гуменника совсем уж неожиданностью нельзя. Фигурист был третьим на этапе в Сочи, а те, кому он проиграл там, — Марк Кондратюк и Алексей Ерохов — на этап в Москве заявлены не были. Здесь же (при крайне непредсказуемом Коляде, не набравшем до конца форму Семененко, а также способным бороться, но пока испытывающем проблемы Макаре Игнатове) у Петра были все шансы — оставалось ими воспользоваться.

Гуменник набрал в сумме 280,65 балла, Семененко — 272,68, Коляда — 270,51.

«Второе место — это не успех»

Результаты танцевальных дуэтов в первой тройке итоговой таблицы вышли довольно плотными. С суммой в 198,59 балла победили Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, тренирующиеся у Анжелики Крыловой. Эти спортсмены только вышли на взрослый уровень, однако уже сейчас их записывают в лучшие дуэты сборной России.

Оказаться реальными лидерами по ходу текущего сезона, в общем, задача более чем выполнимая, ведь в бессрочный отпуск ушли два главных российских дуэта — Виктория Синицина и Никита Кацалапов и Александра Степанова и Иван Букин, а Диана Дэвис и Глеб Смолкин никак не доедут до России из США.

Серебро с отставанием в четыре балла завоевали Софья Тютюнина и Андрей Багин, для которых это был первый совместный старт. Тютюнина раньше каталась с Александром Шустицким, с которым выиграла серебро Юношеских Олимпийских игр-2020 и несколько медалей юниорских этапов Гран-при. Багин же выступал с Аннабель Морозов, с которой становился четвертым на взрослом чемпионате России в прошлом году. О начале сотрудничества Софьи и Андрея в группе Александра Жулина стало известно весной, и пока они продолжают вкатываться. «Второе место — это не успех. Амбиции? Почему амбиции? Собираемся тренироваться и побеждать. Этого хочется любому спортсмену», — сказал Багин.

Бронзу с 191,04 балла завоевали Ирина Хавронина и Дарио Чиризано. Этот дуэт — действующие чемпионы России среди юниоров, а также победители Юношеской Олимпиады 2020 года.

«Мы не ориентируемся на баллы»

Соревнование спортивных пар выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов — чемпионы мира и бронзовые призеры Олимпийских игр в Пекине. За два проката они набрали 247,72 балла — это на 34 балла больше, чем их ближайшие преследователи.

Таким образом, ученики Тамары Москвиной превзошли собственный мировой рекорд, установленный на чемпионате Европы в прошлом сезоне, однако не это главное. Судьи на внутренних турнирах могут ставить сколь угодно высокие оценки, но куда важнее качество катания, и оно у Мишиной и Галлямова действительно на высоте (хотя сами спортсмены заметили, что почувствовали еще во время проката, что недобрали уровня элементов). «Мы не ориентируемся на баллы. Самое важное — кататься чисто, красиво, получать свои уровни и дарить радость зрителям», — подтвердила спортсменка после победы.

У Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука, сенсационно обыгравших Евгению Тарасову и Владимира Морозова на первом этапе Гран-при, в этот раз не было шансов на золото. Мало того, что с такими Мишиной и Галлямовым почти невозможно бороться, не обладая равным уровнем техники и компонентов, так ученики Сергея Доброскокова еще и не были идеальны, потеряв баллы, в частности, на поддержке в произвольной.

Третьими стали Дарья Бояринцева и Роман Плешков, представляющие тренерский штаб Нины Мозер. Их программы судьи оценили в 196,87 балла. Теоретически претендовать на бронзу могли бы Карина Акопова и Никита Рахманин, подопечные Федора Климова, но помешала травма партнерши: в короткой фигуристка упала, а с произвольной пара и вовсе снялась.

«В чем ее секрет? Она уникальная»

Но основное внимание болельщиков традиционно было приковано к соревнованиям одиночниц. Золото завоевала Елизавета Туктамышева, ставшая первой по итогам каждой из программ. Она выходила на старт со своим главным козырем — тройным акселем и чисто сделала три таких прыжка на две программы (один из них в каскаде с двойным тулупом). И хотя в произвольной фигуристка не обошлась без падений, сорвав тройной флип, а также не прыгнула ни одного каскада 3−3, впечатление оставила самое мощное. Очень легкое, даже звонкое катание, полная, столь присущая ей отдача — вот оно, долгожданное и многообещающее начало сезона. Получила она 234,63 балла (и это не сверхоценка, по меркам домашнего судейства: арбитры не проявляют к Туктамышевой той лояльности, которой удостаиваются некоторые другие участники серии).

«Был не самый легкий прокат. Всегда трудно после падения, концентрируешься, понимаешь, что больше нельзя ошибаться. Больше сил отдаешь программе. Показалось, что не так передала образ. Была глупая ошибка, показалось, что она может испортить впечатление. Был очень интересный турнир, мы были все очень близко. Создавалось напряжение: кто выстоит. Это одна из самых больших побед за последние год‑два для меня», — сказала Туктамышева.

Стоит ли эту победу отметить бутылкой вина? Почему бы и нет. Елизавета Туктамышева чемпионка мира и Европы 2015 года

Важно, что за пару дней до турнира Туктамышева собрала четверной прыжок — на видео с тренировки, которое фигуристка опубликовала в соцсетях, она дважды исполняет тулуп. Прежде ученица Алексея Мишина уже прыгала его вне соревнований, а однажды даже пробовала на старте — правда, неудачно. Но основной акцент в последние годы она все-таки делала не на усложнение программ, а на сохранение уже существующего контента, и в первую очередь трех тройных акселей на две программы. Теперь же Императрица собирается подготовить квад-тулуп к прыжковому турниру в начале декабря, а может быть, и ко второму для себя этапу Гран-при, который пройдет в Перми чуть раньше.

«В чем ее секрет? Она уникальная фигуристка, которая хочет и может кататься. А еще у нее выдающийся тренер», — отметила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Едва ли кто-то поспорит, что Туктамышева — уже легенда. Никто и никогда в истории женского фигурного катания в 25 лет не разучивал и не включал в программу на соревнованиях четверные прыжки. А еще нынешний сезон — 16-й в карьере спортсменки.

Второе место московского этапа заняла ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева. Самый сложный прыжок в активе спортсменки — все тот же тройной аксель, и на этапе она справилась с ним в обеих программах (пусть в короткой и потеряла пару баллов на выезде). Претендовать на золото Муравьевой помешало падение с тройного лутца в произвольной программе. Ее результат — 230,56 балла.

А вот для Этери Тутберидзе старт выдался примечательным со знаком минус. Прервалась победная серия спортсменок группы, которая длилась на протяжении года. Софья Акатьева, мультиквадистка и одна из главных надежд «Хрустального», на этапе осталась только с бронзой. После короткой программы она занимала второе место и проигрывала Туктамышевой меньше балла за счет компонентов — прыжковый набор у нее идентичный (причем каскад у Акатьевой стоит последним, что ценится выше). А вот в произвольной Софья трижды упала — с тройного акселя и двух четверных тулупов и осталась без элементов ультра-си. В сумме за две программы спортсменка набрала 225,37 балла.

На первом этапе, который также проходил в Москве, Акатьева стала второй, уступив только Камиле Валиевой.

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Пятый этап Гран-при примет Самара 19 и 20 ноября. Большая часть спортсменов уже закончила соревноваться в рамках серии, и уже очень скоро будет ясно, кто попадет в финал турнира. Однако вряд ли кого-то из фигуристов так сильно заботит итог, ведь куда важнее сейчас — подготовка к декабрьскому чемпионату России, главному старту текущего сезона.