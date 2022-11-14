CAS зарегистрировал апелляцию WADA по делу Камилы Валиевой
В заявлении CAS отмечается, что Российское антидопинговое агентство не уложилось в «разумные сроки» рассмотрения дела Валиевой.
В заявлении CAS отмечается, что Российское антидопинговое агентство не уложилось в «разумные сроки» рассмотрения дела Валиевой.
ТАСС, 14 ноября. Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба суда.
В заявлении CAS отмечается, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не уложилось в «разумные сроки» рассмотрения дела Валиевой, установленные правилами WADA.
На первом этапе WADA и РУСАДА обменяются письменными представлениями о процессе. Затем на слушания будут назначены три арбитра — один со стороны WADA, один — со стороны РУСАДА и спортсменки, третий арбитр будет определен президентом отдела апелляций CAS, он станет председателем группы. После этого будут начаты процедурные мероприятия, включая сами слушания, при этом CAS не указал крайний срок рассмотрения апелляции.
В своей апелляции WADA потребовало от CAS признать Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и вынести дисквалификацию сроком на четыре года с аннулированием результатов от 25 декабря и лишением золотой медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине.
WADA неоднократно призывало ускорить процесс рассмотрения дела Валиевой. Расследование завершилось в середине сентября, после этого дисциплинарный комитет РУСАДА должен был провести слушания и вынести решение. На какой стадии сейчас находится дело Валиевой — неизвестно. 21 октября РУСАДА заявило, что не намерено озвучивать дату слушаний и решение комитета, поскольку антидопинговые правила требуют сохранять в тайне детали дела несовершеннолетнего спортсмена.
Валиевой 16 лет, она подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в ее пробе от 25 декабря 2021 года, однако результат проверки был обнародован только в феврале, во время Игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире.