ВАДА требует аннулировать результаты Валиевой в Пекине-2022. Это максимальное жестокое наказание

Спортивный арбитражный суд (CAS) обнародовал пресс-релиз о регистрации иска Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Самое интересное в этом документе — предложение борцов за чистый спорт из Монреаля дисквалифицировать нашу спортсменку на четыре года и аннулировать все ее результаты с 25 декабря 2021 года. После этой даты наша звездная одиночница выиграла чемпионат Европы и золото командного турнира на Олимпиаде 2022.

Почему именно четыре года?

Согласно Кодексу ВАДА, четырехлетняя дисквалификация с аннулированием результатов — максимально возможная санкция за первое нарушение антидопинговых правил. То есть агентство теоретически все же имеет право предлагать подобное наказание. Другой вопрос, насколько это соотносится с решениями по делам других спортсменов. Например, в 2018 году американская пловчиха Мэдисон Кокс за тот же препарат (триметазидин) получила всего полгода отстранения. Чтобы наказать юную россиянку по полной программе, нужно доказать ее полную вину, причем с отягчающими обстоятельствами.

А ведь Валиева является еще и «защищенным лицом». Из-за того, что она в момент сдачи положительной допинг-пробы была несовершеннолетней, обвиняемым считается штаб спортсменки. Кроме того, кардиологический препарат триметазидин не дает спортивного преимущества в фигурном катании. В общем, оговорок здесь так много, что жесткое требование о наказании в исполнении ВАДА можно объяснить только одним — особенностями работы CAS и стремлением антидопинговых чиновников обезопасить себя от критики западных СМИ.

Дело в том, что арбитраж в Лозанне редко принимает однозначные решения. Его вердикты — это всегда компромиссы. Поэтому со стороны обвинения логично требовать максимального наказания. А со стороны защиты — полного оправдания. Иначе судьи с самого начала поймут, что истцы или ответчики не до конца уверены в своей правоте.

Ну, а в «деле Камилы» есть еще политическая составляющая — на кону золотые олимпийские медали в командном турнире. В случае если их лишится сборная России, они достанутся США. И конечно, ВАДА в такой ситуации будет стремиться показать, что агентство до последнего отстаивало интересы американцев.

Болезненная тема

Напомним, что ВАДА решила забрать «дело Валиевой» из Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и направить его сразу в CAS 8 ноября. Это было сделано из-за того, что наша сторона, по мнению главы Всемирной организации Витольда Баньки, «превысила разумные сроки для вынесения решения». Как следует из релиза суда, финальным дедлайном было объявлено 4 ноября, но девятимесячная сага к этому сроку так и не завершилась. Это дало ВАДА основание считать, что в России в отношении Камилы вынесен оправдательный приговор, который Банька поспешил оспорить в Лозанне.

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«Разумными сроками» для вердикта по допинговым делам обычно принято считать шесть-семь месяцев. Напомню, что злополучная положительная проба сдана Камилой на чемпионате России в Санкт-Петербурге 25 декабря 2021 года (именно эту дату ВАДА теперь предлагает сделать отправной при вынесении наказания). Между тем сама фигуристка о том, что ее обвиняют в нарушениях антидопинговых правил, узнала только 8 февраля 2022-го. То есть она стартовала на чемпионате Европы и в командном турнире Олимпиады, не зная, что находится под подозрением. Это еще один из многочисленных нюансов, с которыми теперь предстоит разбираться арбитрам CAS.

Суд сообщил, что для слушаний будет сформирована стандартная коллегия из трех арбитров. Одного из них по традиции выберет из списка судей сторона обвинения (ВАДА), второго — сторона защиты (РУСАДА), а третьего (председательствующего) назначит руководство CAS. При этом спортивный арбитраж в Лозанне славится своей неспешностью, и никаких «разумных сроков» перед ним не ставят. Так что в ближайшие полгода новостей точно ждать не придется.

Что касается максимальных санкций, которые предлагает суду ВАДА, то если у кого и были на этот счет иллюзии, они должны окончательно исчезнуть. Валиевой и ее штабу необходимо срочно нанимать серьезных адвокатов и хорошо готовиться к слушаниям. Надо полагать, что это недешево, но наше спортивное руководство наверняка окажет фигуристке в этом содействие. Ведь речь идет не только о судьбе отдельной спортсменки. Всемирное агентство намекает, что у России следует отобрать победу в пекинском команднике. А это очень болезненная тема уже для всего нашего спорта.