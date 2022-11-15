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19:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Татьяна Тотьмянина сообщила, что ей предстоит замена двух бёдер

Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина, отвечая на вопросы о полученной накануне в «Ледниковом периоде» травме колена, рассказала, что в скором будущем ей предстоит замена обоих бёдер.

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Источник: Чемпионат.com

Накануне после съёмок номера в «Ледниковом периоде» Тотьмянину унесли на руках. Позже выяснилось, что партнёр Иван Колесников, падая, задел коньком её колено. Из мениска спортсменки вытекла жидкость. Сегодня, 15 ноября, Татьяна принимала участие в записи нового выпуска на уколах.

«Если бы травма была намного серьёзнее, то я не стала бы рисковать, потому что и так предстоит замена двух бёдер. Серьёзно ли я сейчас говорю? Да. Это будет так скоро, как позволит ситуация. Получается, не зря говорят, что всем фигуристам нужны запасные бёдра? Конечно, да», — передаёт слова Тотьмяниной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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