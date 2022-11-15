Татьяна Тотьмянина сообщила, что ей предстоит замена двух бёдер

Накануне после съёмок номера в «Ледниковом периоде» Тотьмянину унесли на руках. Позже выяснилось, что партнёр Иван Колесников, падая, задел коньком её колено. Из мениска спортсменки вытекла жидкость. Сегодня, 15 ноября, Татьяна принимала участие в записи нового выпуска на уколах.



«Если бы травма была намного серьёзнее, то я не стала бы рисковать, потому что и так предстоит замена двух бёдер. Серьёзно ли я сейчас говорю? Да. Это будет так скоро, как позволит ситуация. Получается, не зря говорят, что всем фигуристам нужны запасные бёдра? Конечно, да», — передаёт слова Тотьмяниной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.