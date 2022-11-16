От адвоката до актрисы: кем стали фигуристки, выигравшие Олимпиаду

Сара Хьюз, Олимпиада-2002

Единственная спортсменка из этого списка, формально остающаяся действующей фигуристкой до сих пор. О завершении карьеры Сара Хьюз так и не объявила, хотя с момента ее победы на домашней Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити прошло уже 20 лет. Обстоятельства той победы до сих пор оспариваются некоторыми любителями фигурного катания — в основном со стороны россиянки Ирины Слуцкой, полагающей, что судьи несправедливо лишили ее золотой медали в угоду местной спортсменке.

Так или иначе, 16-летняя Хьюз закрепить победный олимпийский успех не смогла. В следующий сезон фигуристка вошла, завоевав серебро на чемпионате США и став шестой на чемпионате мира, с тех пор в соревнованиях она не участвовала. В 2003 году стало известно, что Хьюз поступила в Йельский университет — с этого момента ее спортивная карьера пусть и неофициально, но все-таки завершилась.

После обучения в «Йеле» она комментировала Олимпийские игры 2006 года в Турине для телеканала NBC, затем получила дополнительное высшее образование в области юриспруденции в университете Пенсильвании. В настоящее время олимпийская чемпионка работает адвокатом в Нью-Йорке.

Сидзука Аракава, Олимпиада-2006

Аракава шла к победной для нее Олимпиаде-2006 в Турине долгие годы. Она могла завершить карьеру за два года до нее — причиной были потеря мотивации, хронические травмы и увеличение уровня конкуренции со стороны более молодых лидеров сборной Японии. Но победа на чемпионате мира — 2004 вселила в Сидзуку надежду на светлое будущее.

Как оказалось, не зря. Перед Турином Аракава начала сотрудничество с российским тренером Николаем Морозовым, и это в итоге помогло ей увезти из Италии вожделенное золото — она обошла ближайших соперниц американку Сашу Коэн и россиянку Ирину Слуцкую на 8 и 10 баллов соответственно. Сразу после этого 24-летняя Аракава завершила карьеру.

После окончания карьеры Аракава выступала в различных ледовых шоу, а также работала на японском телевидении в качестве комментатора соревнований и даже актрисы сериалов. В частности, она снялась в восьмом эпизоде телешоу Shichinin no onna bengoshi, вышедшем на канале Asahi, в роли прокурора. В 2018 году кандидатура Аракавы была избрана для включения в Международный зал славы фигурного катания.

В 2013 году стало известно, что бывшая фигуристка вышла замуж. Имя избранника осталось в тайне.

Ким Ён А, Олимпиада-2010

К своим первым Олимпийским играм (2010 года) Ким Ён А уже была самой титулованной и популярной фигуристкой в истории Южной Кореи. Она уже дважды выигрывала Финал Гран-при и трижды была на пьедестале чемпионата мира, единожды одержав победу. Перед поездкой в Ванкувер именно ее считали фавориткой в борьбе за олимпийское золото, хоть и ожидалось, что борьба с японкой Мао Асадой получится жаркой.

В итоге Ким Ён А обошла ее на 23 балла и стала триумфатором соревнований. Несмотря на то, что многие спортсменки предпочитают брать перерыв после Олимпийских игр, она с тех пор не пропустила ни единого полного сезона, отказываясь лишь от участия в этапах серии Гран-при. Летом 2010-го она со скандалом ушла от своего тренера Брайана Орсера, но это не выбило ее из колеи и не вынудило пересмотреть планы на дальнейшую карьеру, которая растянулась еще на один олимпийский цикл.

На Играх-2014 в Сочи Ким Ён А уже не была безоговорочным фаворитом, но все еще была в числе основного круга претенденток на золото. Она одержала минимальную победу в короткой программе, но в произвольной ничего не смогла противопоставить набравшей ход Аделине Сотниковой и стала второй. Вскоре после Олимпиады 24-летняя фигуристка объявила о завершении карьеры.

Спустя годы после ухода из спорта Ким Ён А остается амбассадором множества брендов, проводит собственное ледовое шоу и занимается благотворительностью. В Южной Корее фигуристка до сих пор является одной из самых популярных людей страны.

А в октябре этого года стало известно, что Ким Ён А вышла замуж за солиста южнокорейской поп-группы Forestella Вурима Ко. Избранник оказался младше нее на пять лет, но молодоженов это не смутило. Их свадьба стала одним из самых обсуждаемых событий осени в Азии, а фотографии счастливой пары облетели все модные журналы мира.

Аделина Сотникова, Олимпиада-2014

Сейчас школа ЦСКА — пожалуй, одна из самых звездных и представительных в российском фигурном катании, но так было далеко не всегда. Восхождение «армейцев» и лично их ведущего тренера Елены Буяновой на вершину началось с имени Аделины Сотниковой, первой в истории России и СССР олимпийской чемпионки в женской одиночке, взявшей золото на Олимпиаде в Сочи.

Перед поездкой на Игры Аделина не была фаворитом. Благодаря природному таланту и правильной выучке она обладала классной прыжковой техникой, фирменной позицией во вращении и статусом одной из самых юных наших звезд. Но у нее не было главного — стабильности и медийной поддержки. Предполагалось, что при более-менее равных прокатах чемпионкой станет Юлия Липницкая — еще более юная и намного более стабильная.

В итоге на самой Олимпиаде Юлия помогла сборной России выиграть командный турнир, но в личном наошибалась и выбыла из борьбы. А Сотникова, напротив, выдала два проката жизни и обошла всех соперниц, сотворив одну из самых ярких олимпийских сенсаций современности.

Постолимпийский сезон фигуристка пропустила из-за травмы связок голеностопа, в сезоне-2015/16 поучаствовала в четырех официальных стартах («Мордовские узоры» — второе место, «Золотой конек Загреба» — шестое, этапе Гран-при в Москве — третье и чемпионате России — шестое) и с тех пор взяла перерыв в карьере. Она сменила наставника, перейдя от Буяновой к Евгению Плющенко, но так и не смогла оправиться от проблем со здоровьем, чтобы продолжить соревноваться. Вместо подготовки к турнирам она участвовала в различных телевизионных и ледовых шоу, но долгое время не решалась объявить об уходе из сборной, за что подвергалась критике со стороны болельщиков и ряда представителей «фигурнокатательной» общественности.

Сделала это Сотникова лишь в 2020 году. Тогда же она сообщила о серьезных проблемах со спиной и шеей, из-за которых ей пришлось перенести операцию. После официального завершения карьеры Аделина открыла собственную школу фигурного катания, поучаствовала в шоу «Ледниковый период», а недавно сообщила, что стала мамой.

Алина Загитова, Олимпиада-2018

Отчасти история Алины напоминает ситуацию Сотниковой, но с иными полутонами. Загитова перед своей Олимпиадой в Пхенчхане тоже не была фаворитом и не обладала медийной поддержкой, но стабильность и возраст как раз-таки были на ее стороне. Те, кто следят за фигурным катанием пристально, понимали, что если Алина откатается в свою силу, у Евгении Медведевой могут возникнуть серьезные проблемы.

Так и получилось. Даже с двумя чистыми прокатами двукратная чемпионка мира, Европы и Финала Гран-при не смогла обойти свою юную подругу по группе Этери Тутберидзе, техническая сложность которой оказалась на практике непреодолимой. Олимпийское золото отлилось Загитовой в славу, многочисленные рекламные контракты и приглашения в ледовые шоу, но перед этим ей пришлось столкнуться с неприятным моментом. На постолимпийском чемпионате мира, который главные звезды обычно пропускают из-за усталости и по практическим соображениям (Медведева, к примеру, так и поступила), Алина допустила большое количество ошибок и заняла лишь пятое место.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--5a0a0229da61271dcd0b" data-vnd="5a0a0229da61271dcd0b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=5a0a0229da61271dcd0b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Это поражение стало для нее мотивацией войти в постолимпийский сезон вопреки первоначальным планам. Первую его половину она прошла выдающимся образом — выигрывала турниры, параллельно устанавливая новые мировые рекорды. Но уже к чемпионату России, где она провалила произвольную программу и сенсационно заняла третье место, стало очевидно — чемпионка с трудом находит стимул соревноваться и пребывает на грани эмоционального истощения.

Последовавший за ним чемпионат Европы это подтвердил. Не имея равных соперниц, Загитова стала второй, уступив дебютантке взрослого сезона Софье Самодуровой, не обладавшей ни сопоставимым чемпионским авторитетом у судей, ни сложным техническим контентом. После этого она едва-едва смогла собраться на чемпионат мира, где ее ждала вторая в сезоне встреча с японкой Рикой Кихирой — на тот момент сильнейшей фигуристкой планеты по соотношению техники и компонентов. В первый раз Загитова без шансов проиграла ей в Финале Гран-при, но во второй смогла превозмочь себя и продемонстрировать два невероятных по качеству проката, в то время как Кихира не справилась с волнением и не попала в итоге даже в тройку призеров. Тот титул чемпионки мира Алина неоднократно называла самым ценным в карьере.

В следующем сезоне Загитова продолжила соревноваться, но уже не в ранге одной из фавориток. Конкуренцию ей составляли уже легендарные на тот момент бывшие юниорки Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная, дорвавшиеся до взрослых соревнований и забравшие все золото подчистую. После Финала Гран-при, где Алина заняла последнее (шестое) место, на соревнования она больше не выходила, а в декабре 2019 года в эфире новостного выпуска «Первого канала» объявила о приостановке карьеры.

«Я даже писала себе расписку, что обещаю поехать на соревнования, на чемпионат мира: обязуюсь кататься хорошо и делать все от меня зависящее, чтобы выступить на этом соревновании, — сказала чемпионка. — Где-то у федерации она даже есть. Дальше писала расписку, что выступлю на Japan Open и двух этапах Гран-при. Я это сделала. Так как я написала, я выполнила обещание. Так как я не писала на Финал Гран-при, у меня не было такой мотивации. Сейчас я пока что не готова писать следующую расписку».

Освободившееся время Загитова использует для учебы в РАНХиГС, работы в качестве ведущей «Ледникового периода» и участия в ледовых шоу. Несмотря на то, что формально она не является действующей спортсменкой последние три года, она все еще остается одной из самых популярных фигуристок планеты.