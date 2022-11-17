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09:46 (мск), источник: ТАСС

Умер президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков

Ему было 76 лет.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков скончался в возрасте 76 лет. Об этом в четверг ТАСС сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

«Александр Георгиевич всю свою жизнь отдал фигурному катанию, его вклад в развитие российского и мирового фигурного катания неоценим, — сказал Коган. — Ушел светлый человек, сейчас трудно найти слова, огромная потеря. Вся семья российских фигуристов, тренеров, специалистов скорбит вместе с его семьей. Самые искренние слова соболезнования его родным и близким. Для нас это огромная потеря».

Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года, а позднее трижды переизбирался на этот пост, в последний раз — в мае нынешнего года.

Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль на Играх в Инсбруке в 1976 году вместе с Людмилой Пахомовой.

Горшков по шесть раз побеждал на чемпионатах мира и Европы. С 2001 года Горшков являлся членом исполкома Олимпийского комитета России, а в период с 1998-го по 2010-й был председателем технического комитета по танцам на льду Международного союза конькобежцев.

В разное время Горшков был награжден орденами «Знак Почета» (1972), Трудового Красного Знамени (1976), Дружбы народов (1988), «За заслуги перед Отечеством» IV (2007) и III степеней (2022), Почета (2014), Дружбы (2018). В 1988 году вместе с Пахомовой был введен в Зал славы мирового фигурного катания.

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