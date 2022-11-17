На его багаже мы едем до сих пор. Умер президент Федерации фигурного катания

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

Прежде всего шок. Начинается новый день, ты собираешься на пятый этап «Гран-при» — серии, введенной благодаря усилиям в том числе и Александра Георгиевича, проверяешь список участников, думаешь о вопросах для интервью — и тут все обрывается. Наш олимпийский чемпион был, конечно, в годах, но держался молодцом. Александр Георгиевич еще на минувших выходных награждал участников «Гран-при» в Москве, выходил к подиуму сам своей грациозной танцорской походкой, жал руки. Собирался лететь на ближайший этап серии в Самару. В общем, ничто не предвещало беды.

Отношение к Александру Георгиевичу в последние годы в болельщицкой среде было, увы, неоднозначным. Его ответы на вопросы прессы превратились в мем — «не в курсе», «ничего не известно», из-за чего многие к его персоне начали относиться с некой иронией, что ли. Но именно иронией, а не сарказмом — сейчас часто путают эти понятия. Но в любом толковом словаре вы найдете разницу: сарказм — это ирония злая. К Александру Георгиевичу никакого негатива отродясь не могло быть. Как спортсмен он фактически начал историю танцев на льду в нашей стране — сейчас все будут репостить танго Кумпарсита, давайте выполним обязательную программу и мы.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/wjoSAJVNgqE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но чтобы проникнуться атмосферой тех лет, в которой создавалось то танго, стоит посмотреть и вот такой советский фильм. С весьма мощным, почти капиталистическим для СССР названием «Право быть первыми».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ml2QmXaQBos" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

И как раз в этом году должны были доделать кинокартину о Людмиле Пахомовой и Александре Горшкове — «Кумпарсита» от Алексея Учителя при участии Татьяны Навки. Известно, что сейчас происходит с российским кинематографом, но сегодняшнее событие просто-таки обязывает завершить эту работу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/KrrfIUzzNTY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/323ZJYPwqCM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как спортсмен Александр Георгиевич был не просто олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира, а одним из столпов того советского фигурного катания, которое влюбило в себя миллионы наших людей.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Uhqt2d489FA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ISUl3p1bmC4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DhUo7nkM28g" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На багаже той любви мы едем до сих пор, спустя полвека. Ведь объективно — как Москвина в парах, как Мишин в одиночном катании, так и Горшков продолжал как бы цементировать наше фигурное катание своим присутствием наверху. В роли некой константы. Без которой будет сложнее — как бы ни говорили, что сейчас роль гендиректора Александра Когана важнее.

Александр Горшков и Елена Вяльбе

Да и как функционер и руководитель федерации Горшков, занявший свой пост в 2010 году, тоже по факту преуспел. При нем российские фигуристы завоевывали большинство медалей чемпионатов мира и Олимпиады, в фигурное катание пришли большие спонсоры, центральное телевидение. Можно долго спорить о деталях и методах, стратегии и маркетинге, но фигурное катание среди всех наших зимних видов спорта находится в самом выгодном положении в условиях изоляции. Это не лыжи, где не могут организовать трансляцию Кубка России. Это не биатлон, который забылся без Кубка мира. И это заслуга в том числе Горшкова.

Александр Горшков и Татьяна Тарасова

Возможное, самое важное для российского чиновника — он точно не «зашкварился». Простите, Александр Георгиевич, что говорю молодежным языком, но это лишний раз показывает масштаб эпохи, которую вы прожили. Среди журналистов ходила шутка, что если часто во время звонков по теме фигурного катания на тебя «гавкают», то президент федерации скорее «мяукает». Что-то такое дипломатичное и обтекаемое, но он никогда не пошлет, не обругает. Мне даже в СМС отвечал, хотя представляю, что я не был его любимым персонажем в этом мире.

На больших турнирах Горшков выходил к бортику, затем скрывался где-то на границе подтрибунного помещения и катка и барражировал там туда-сюда. Не всегда даже смотрел на выступления, зато на него достаточно было посмотреть, чтобы зарядиться нервом ситуации. Он действительно переживал за дело.

Светлая вам память, Александр Георгиевич. И простите, если было что не так.